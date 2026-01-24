Mẹ thủ môn Cao Văn Bình không dám xem loạt sút luân lưu, chạy ra ngoài cầu trời

Đêm không ngủ tại quê cầu thủ Đình Bắc

Màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính trong trận tranh giải ba U23 châu Á đã có kết quả không thể ngọt ngào hơn khi U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Không chỉ kịch tính trên sân cỏ, trận đấu còn đưa tâm lý người hâm mộ từ vui mừng đến lo lắng tột đột rồi vỡ òa niềm vui chiến thắng.

Cũng như nhiều vùng khắp cả nước, tại quê nhà cầu thủ Đình Bắc, không khí xem bóng đá trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á diễn ra hết sức sôi động. Chính quyền địa phương xã Yên Trung (Nghệ An) đã phối hợp tổ chức 2 địa điểm cho người dân tập trung xem và cổ vũ các “chiến binh sao vàng”. Một địa điểm tại sân vận động xã và một địa điểm tại sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2 (xã Yên Trung), nơi gia đình bố mẹ Đình Bắc đang sinh sống.

Theo ghi nhận, mặc dù thất bại trước U23 Trung Quốc tại bán kết nhưng không khí xem bóng đá trận tranh hạng Ba tại xã Yên Trung không hề giảm nhiệt. Người dân đến chật kín 2 sân vận động từ rất sớm, cổ vũ, hò reo hết mình mỗi lần U23 Việt Nam mở đợt tấn công hoặc ghi bàn.

Ông Nguyễn Đình Ấp, bố cầu thủ Đình Bắc chia sẻ, xem con đá nhiều trận rồi nhưng chưa bao giờ tâm lý, cảm xúc cũng “kich tính” như trận đấu đêm qua. Vui mừng khi Đình Bắc chuyền cho đồng đội ghi bàn; đá phạt ghi bàn trực tiếp nâng tỷ số lên 2 -1 cho U23 Việt Nam. Nhưng lại lo lắng tột độ khi con trai bị thẻ đỏ, U23 Hàn Quốc ghi bàn gỡ hòa 2 -2 ở phút bù giờ cuối cùng, đến niềm vui vỡ òa sau loạt sút luân lưu “cân não”.

Ông Ấp gửi lời xin lỗi và cảm ơn sự sẻ chia, đồng hành của người hâm mộ với U23 Việt Nam cũng như con trai ông suốt quá trình tham gia giải đấu.

“Sau chiến thắng kịch tính nhưng hết sức ngọt ngào, đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại gia đình tôi để chia vui, ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam đến tận 5 giờ sáng”, ông Ấp tâm sự.

“Sợ” xem sút 11m, chỉ biết đứng cầu mong

Trong trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026, Cao Văn Bình, chàng trai sinh năm 2005 cũng đến từ Nghệ An là cái tên sáng nhất khi được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh là một trong những cầu thủ có đóng góp quan trọng giúp U23 Việt Nam làm nên chiến thắng. Một chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, chấm dứt chuỗi 20 năm Việt Nam chỉ biết hòa và thua trước nền bóng đá Hà Quốc ở cấp độ U23.

Chị Nguyễn Thị Hường, mẹ thủ nôn Cao Văn Bình. (Ảnh: Bá Thăng).

“Quá bất ngờ vì chỉ còn khoảng 4 tiếng đồng hồ nữa diễn ra trận đấu thì mới nhận được tin con trai Văn Bình ra sân bắt chính. Đang bán hoa quả ở chợ tôi vội chạy về soạn sửa để xem con trai thi đấu. Làng xóm sau đó biết tin nên đến càng lúc càng đông, trong khi nhà lại chật, ti vi nhỏ nên phải nhờ chuyển sang nhà hàng xóm để xem và cô vũ”, chị Nguyễn Thị Hường chia sẻ.

Cũng theo chị Hường, lần đầu tiên xem con thi đấu cập độ đội tuyển và tính chất quan trọng của trận đấu nên cảm giác hồi hộp đến khó tả, tim cứ đập thình thịch. Khi trận đấu bước vào loạt sút luân lưu 11m tôi đã không dám xem con bắt bóng mà chạy ra ngoài đứng cầu trời cho con và đội tuyển giành chiến thắng.

Khi Việt Nam giành chiến thắng tôi đã liên hệ với con trai chúc mừng chiến công của con và toàn đội, chúc con ngày một tiến bộ hơn để cống hiến cho câu lạc bộ và màu cờ sắc áo đội tuyển.

Chúc mừng cháu và đội tuyển xong tôi cứ ngồi mở điện thoại xem đi, xem lại trận đấu đến sáng, chị Hường tươi cười nói.

Chia sẻ về thủ môn Văn Bình, ông Nguyễn Văn Vinh, HLV trưởng U14 bóng đá Sông Lam Nghệ An cho biết, năm 2016, Cao Văn Bình được tuyển chọn vào Trung tâm đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An. Năm 13 tuổi, Bình là thủ môn dự bị cho U13; năm 15 tuổi bắt chính cho U15 Sông Lam Nghệ An cho đến nay. Hiện Cao Văn Bình là thủ môn đội 1 CLB Sông Lam Nghệ An.

