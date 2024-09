"Thót tim" clip người dân cưa cây cứu nạn nhân sinh năm 2001 bị cây đè ở Thanh Hóa

Mặc dù bão số 3 chưa đổ bộ vào đất liền nhưng đêm 5/9, sáng 6/9 ở TP.Thanh Hóa đã có mưa lớn, gió giật mạnh. Trong cơn mưa đêm qua, một cây xanh lớn trước số nhà 411, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa bật gốc, đổ xuống đường đã đè trúng một người đi xe máy.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân, giải cứu đưa nạn nhân ra ngoài

Theo một đoạn clip được ghi lại, nạn nhân cùng phương tiện bị cây lớn đè lên. Người dân phải cưa cây để giải cứu nạn nhân. Khoảnh khắc lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người thót tim, lo lắng cho tình hình của người gặp nạn.

Nạn nhân là nam thanh niên tên L.V.A. (SN 2001, ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa). Vụ tai nạn khiến A. thương tích nặng.

Được biết, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương tập trung nhân lực, vật lực để đối phó với bão số 3.

Địa phương này chính thức cấm biển và lên phương án sơ tán dân tại các khu vực cửa sông, cửa biển có nguy cơ nước dâng, sạt lở bắt đầu từ 12 giờ ngày 6/9.

