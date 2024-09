Clip đau xót MXH lúc này: Người phụ nữ ở TP.HCM đi đón con bất ngờ bị cành cây rơi trúng đầu tử vong

Camera an ninh của ngôi nhà ở phía đối diện đã ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đang điều khiển xe máy, lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một nhánh cây dầu từ độ cao hơn 30m rơi trúng đầu.

Tai nạn bất ngờ khiến người phụ nữ ngã xuống đường, bất tỉnh. Người dân tại hiện trường nhanh chóng có mặt, đỡ cành cây ra khỏi người nạn nhân.

Clip diễn biến sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người đau lòng, thương xót cho nạn nhân xấu số.

Nhánh cây dầu ven đường rơi từ độ cao khoảng 30m xuống trúng đầu nạn nhân.

Được biết, nạn nhân 52 tuổi, đang trên đường đi đón con ở quận 5. Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng thở, huyết áp khó đo, nhịp tim rời rạc, đồng tử giãn, khối sưng bầm phía sau hộp sọ, máu chảy nhiều qua mũi, miệng và 2 lỗ tai,... Bà qua đời sau 23 phút hồi sức.

Vụ việc xảy ra vào chiều 4/9 trên đoạn đường gần ngã 4 An Dương Vương giao với đường Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5, TP.HCM).

Trước đó vào khoảng 15 giờ chiều 4/9, tại TP.HCM xuất hiện cơn mưa lớn, kèm gió giật mạnh, nhiều cây xanh ở quận 1, quận 3, quận 5, quận Bình Thạnh bật gốc, rơi nhánh.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn