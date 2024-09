Siêu bão số 3 chưa vào, cây xanh bật gốc khắp nơi đè trúng người đi đường

Bão số 3 dự kiến ngày 7-9 sẽ vào các tỉnh thành từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, trong đó trọng điểm từ Quảng Ninh tới Nam Định. Đây là cơn bão được dự báo mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, có thể gây ra những thiệt hại nặng nề trong và sau cơn bão.

Clip cây xanh bật gốc đè trúng người đi xe máy

Dù nằm ở rìa ngoài trên đường đi của siêu bão Yagi (bão số 3) nhưng tại TP Thanh Hóa, từ khuya ngày hôm qua 5-9 đến sáng nay 6-9 đã xuất hiện mưa lớn kèm theo nhiều đợt gió to rít liên hồi khiến nhiều tuyến đường ở TP Thanh Hóa nhiều cây xanh đã gãy đổ, bật gốc khắp nơi.

Theo ghi nhận của PV Báo Người Lao Động, trên nhiều tuyến đường ở TP Thanh Hóa như: Trần Phú, Dương Đình Nghệ, Lê Thánh Tông, đại lộ Lê Lợi… sau trận mưa lớn kèm them gió mạnh từ đêm qua tới rạng sáng nay, nhiều cây xanh đã gãy đổ, bật gốc la liệt.

Đặc biệt, ngay trước số nhà 411, đường Quang Trung (phường Đông Vệ), một cây xanh bật gốc đổ xuống đường đè trúng một người đi xe máy tên là L.V.A. (SN 2001; ngụ huyện Thọ Xuân) khiến người này bị thương nặng.

Hình ảnh cây xanh gãy đổ, bật gốc la liệt ở TP Thanh Hóa dù siêu bão số 3 chưa vào:

Cây xanh đổ đè trúng một người đi đường ngay trước số nhà 411, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa

Nam thanh niên này bị thương rất nặng, mắc kẹt không thể thoát được ra ngoài

Được sự hỗ trợ của người dân, lực lượng chức năng, nam thanh niên đã được đưa ra ngoài mang tới bệnh viện cấp cứu. Theo người dân, thanh niên này bị thương rất nặng

Một cây xanh gãy đổ chắn ngang đường Lê Thánh Tông

Cây xanh bật gốc ngay trước một tiệm buôn bán xe máy trên đường Trần Phú

Một cây xanh khác bật gốc, đổ chắn ngang đường Trần Phú

Ngay trong sáng 6-9, nhân viên công ty cây xanh đã tới cắt cây, dọn đường cho phương tiện qua lại

Rất nhiều cây xanh ở TP Thanh Hóa bật gốc trong trận mưa lớn kèm gió mạnh tối qua

Cây đổ trên đường Dương Đình Nghệ

Nhiều cành cây gãy đổ chắn ngang một con phố từ hướng đường đại lộ Lê Lợi vào trong

