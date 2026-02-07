Thông tin sai lệch quanh vụ CSGT hy sinh tại Thái Nguyên

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai lệch liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 143+350, Quốc lộ 1B, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, trong đó, cho rằng có lái xe ô tô tử vong nhưng không được quan tâm. Cơ quan chức năng khẳng định, thông tin này là không chính xác.

Lái xe Đ.V.T bị thương, đã được Cảnh sát giao thông trong Tổ tuần tra kiểm soát và nhân dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, sau đó được chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Theo đó, bên cạnh sự tiếc thương trước sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên, một số ý kiến cho rằng trong vụ tai nạn còn có một người dân tử vong nhưng không được các cơ quan chức năng và cộng đồng mạng quan tâm, dẫn đến những bình luận cho rằng có sự “thiên vị” và “thiếu công bằng”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và phục vụ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, vào hồi 11h35 ngày 04/02/2026, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông do Trung tá Lao Hoàng Hải làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại Km 143+350, Quốc lộ 1B.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, xe ô tô biển kiểm soát 20C-211.76, do Trần Đức Vũ (sinh năm 2003, trú tại phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội, do không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, đã đâm va vào đồng chí Lao Hoàng Hải và xe ô tô biển kiểm soát 89C-088.36 do anh Đ.V.T (sinh năm 1975, trú tại phường Đông Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Hậu quả, Trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh tại hiện trường khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đối với anh Đ.V.T, người điều khiển xe ô tô 89C-088.36, bị thương trong vụ tai nạn, đã được các cán bộ cảnh sát giao thông trong Tổ tuần tra kiểm soát cùng người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, sau đó chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Như vậy, không có trường hợp lái xe ô tô tử vong trong vụ tai nạn ngoài sự hy sinh của cán bộ cảnh sát giao thông.

Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị người dân và cộng đồng mạng cẩn trọng trong việc chia sẻ thông tin, chỉ tiếp nhận và lan truyền những thông tin đã được kiểm chứng từ nguồn chính thống, tránh gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng cũng như gây tổn thương cho gia đình các nạn nhân.

Việc chia sẻ thông tin chính xác thể hiện trách nhiệm xã hội và góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: Báo VOV