Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Nghệ An tháng 7/2024

1. Kết quả đạt được

1.1. Lĩnh vực kinh tế:

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tổng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu ước đạt 77.202,07 ha; diện tích gieo trồng vụ Mùa ước đạt 21.218,6 ha, tăng 10,96%. Chăn nuôi tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng sản lượng thủy sản tháng 7 ước đạt 25.126 tấn, tăng 2,9%. Diện tích rừng trồng tập trung tháng 7 ước đạt 1.858 ha, tăng 6,41%. tiếp tục Trong tháng 7, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 03 xã NTM kiểu mẫu.Lũy kế 02 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 30.955 tấn, tăng 6,63% so với cùng kỳ.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 ước tăng 11,04%3 đá hộc, nước mắm, sữa, bia đóng chai,….

- Về thương mại, dịch vụ: tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 12.226,2 tỷ đồng, tăng 15,66%. 71,41.975.Hoạt động du lịch chuyển biến tích cực: dự ước trong tháng 02, lượng khách du lịch đạt 750.000 lượt.

- Thu ngân sách nhà nước tháng 7 ước thực hiện 1.300,5 tỷ đồng, lũy kế thu 7 tháng ước thực hiện 13.456 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán, bằng 138,2% cùng kỳ năm 2023. Chi ngân sách địa phương 7 tháng đầu năm ước thực hiện 17.930 tỷ đồng, đạt 49,6% dự toán.

- Thu hút đầu tư trong tháng 7 (tính đến ngày 22/7/2024), trên địa bàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 08 dự án, điều chỉnh 05 lượt dự án; tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 6.105,6 tỷ đồng; t120 509,5 . Thành lập mới 224 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký thành lập 1.614,7 tỷ đồng.

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Tính đến ngày 20/7/2024, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân 3.800,891 tỷ đồng, đạt 41,88% (cao hơn so với cùng kỳ 36,43%).

1.2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh:

Tổ chức tốt các kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Nghệ An xếp thứ 12/63 tỉnh, thành cả nước (tăng 10 bậc so với năm 2023).

- Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là kiểm soát dịch bạch hầu và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Chăm lo công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho nhân dân. Tổ chức tốt và có ý nghĩa các hoạt động tri ân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ.

- Đảm bảo tiến độ và chất lượng đối với các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XVIII.

- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt Đề án số 06/CP của Chính phủ; kế hoạch chuyển đổi số năm 2024.Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công an tỉnh tổ chức Lễ ra mắt, diễu hành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo các địa phương hoàn thiện công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2024

- Tập trung thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XVIII; bám sát nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra; kịch bản tăng trưởng, dự báo tình hình để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách mới để triển khai thực hiện Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Triển khai Quyết định số 625/QĐ-TTg ngày 11/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực. Các Tổ công tác tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện theo kế hoạch của các tổ đã được ban hành; tổ chức đánh giá kết quả quý I/2022 so với kịch bản tăng trưởng đã đề ra.

- Thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư côngTiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội thảo đánh giá chỉ số PCI tỉnh Nghệ An năm 2023 và giải pháp cải thiện chỉ số PCI trong những năm tiếp theo.- Tăng cường công tác thu ngân sách, quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; xử lý vấn đề nợ đọng thuế trên địa bàn. Quyết liệt triển khai chuyển đổi số, quy định hóa đơn điện tử, nhất là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thu, chi ngân sách.

- Chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với dịch bệnh; nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Chủ động chuẩn bị triển khai các nhiệm vụ năm học mới 2024-2025. Chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Triển khai các nội dung của Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4; Lễ hội Làng Sen năm 2023 và Festival Dân ca Ví Giặm. trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 04/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện chuyển đổi số.

- Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác phòng chống cháy nổ Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; tham mưu ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.; giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

UBND tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo!

Nguồn tin: nghean.gov.vn