Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024

1. Kết quả đạt được

1.1. Lĩnh vực kinh tế:

- Theo số liệu công bố của Tổng Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,76%, (quý I tăng 6,38%; quý II tăng 7,22%), đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 26 cả nước, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (6,15%). Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,13%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 9,95%; khu vực dịch vụ ước tăng 5,85%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,77%.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân ước đạt 184.648,31ha. Tính đến ngày 15/6/2024, diện tích gieo trồng vụ Hè Thu được 59.843,5 ha, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 11.720 ha, tăng 11,27% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 147.385 tấn, tăng 3,36% so với cùng kỳ. Tập trung chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 10,03% so với cùng kỳ; một số sản phẩm có mức tăng khá so với cùng kỳ như: khai thác dá xây dựng, đường kính, sữa tươi, sản xuất linh kiện điện tử,…

- Tổng doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 76.146 tỷ đồng tăng 37,24% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch ước đạt 5,48 triệu lượt, tăng 11,84% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 247.214 tỷ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm.

- Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 11.897 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán, bằng 140,2% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 15.078,8 tỷ đồng, đạt 41,8% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp: tính đến ngày 15/6/2024, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh dự án là 16.921,9 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư cấp mới gấp 1,14 lần (trong đó thu hút được 03 dự án FDI/48 triệu USD). Thành lập mới 928 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký thành lập 14.160 tỷ đồng.

- Tính đến ngày 20/6/2024, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân 3.281,992 tỷ đồng, đạt 36,16% kế hoạch; trong đó, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 1.561,992 tỷ đồng, đạt 33,75%. Các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cơ bản bảo đảm tiến độ, giải ngân đạt 34,85%. Bên cạnh đó, tỉnh đã tích cực phối hợp để triển khai các công trình do trung ương đầu tư trên địa bàn như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An, nâng cấp mở rộng QL7 đoạn Diễn Châu - Đô Lương; đường dây 500kV mạch 3,...

1.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024; tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT đảm bảo nghiêm túc, an toàn. Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023-2024, đoàn Nghệ An giành được 90 giải, đứng thứ 4 toàn quốc.

- Tập trung chỉ đạo công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm; thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội,…

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ người lao động. Ước tính 6 tháng đầu năm 2024, giải quyết việc làm cho 30.300 người, đạt 64,47% kế hoạch, tăng 12,43% so với cùng kỳ. Triển khai tốt Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025; đến nay, sau hơn 01 năm triển khai, đã hoàn thành được 8.626 căn nhà với tổng nguồn lực huy động trên 605 tỷ đồng.

- Tổ chức thành công các Lễ kỷ niệm, sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh,…

1.3. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số:

- Kết quả năm 2023, các chỉ số được công bố có cải thiện tích cực về thứ tự xếp hạng như: Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, tăng 1 bậc so với năm 2022; Chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 12/63 tỉnh, thành trong cả nước, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, tăng 2 bậc so với năm 2022.

- Các cấp, các ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024. Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác chuyển đổi số, triển khai Đề án số 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số.

- Tập trung hoàn thiện các Đề án quan trọng theo lộ trình đề ra (Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương,…).

1.4. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an toàn, bình yên. Bảo đảm an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Nghệ An và các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của tỉnh. Công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai tích cực, hiệu quả. Lãnh đạo tỉnh đã làm việc với các đoàn quốc tế nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược và mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới; đặc biệt, đón tiếp, làm việc với đoàn Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (Liên bang Nga) và tổ chức Lễ khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh. Tổ chức các đoàn công tác đi khảo sát, làm việc tại các nước nhằm thắt chặt,thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và xúc tiến đầu tư với các đối tác mới. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (đã giải quyết 178/200 vụ việc, đạt tỷ lệ 89% số vụ việc phát sinh).

2. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được UBND tỉnh đề ra tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 18/01/2024. Chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 theo Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 21/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Triển khai quyết liệt việc thực hiện các dự án đầu tư công, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng; kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân đảm bảo, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Chủ động chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025. Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả.

- Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của sở, ban, ngành, địa phương; rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính, xử lý kịp thời các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp, người dân. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các Dự án chiến lược: Cảng nước sâu Cửa Lò; Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh; LNG Quỳnh Lập,...

- Tăng cường công tác thu ngân sách, quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

- Chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7. Tập trung tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024; thực hiện nghiêm Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 22/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và việc quản lý trẻ em học sinh trong dịp nghỉ hè; chuẩn bị các nhiệm vụ năm học mới 2024-2025. Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo công tác khám chữa bệnh. Đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức và tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 04/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030...

- Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo.



