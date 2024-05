Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Nghệ An tháng 5/2024

1. Kết quả đạt được

1.1. Lĩnh vực kinh tế:

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: tính đến ngày 15/5/2024, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân ước đạt 184.989,53 ha. Tổng diện tích gieo trồng Hè Thu đạt 4.068 ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, tuy nhiên hiện đang giai đoạn giao mùa, xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Diện tích rừng trồng tập trung tháng 5 ước đạt 2.296 ha, tăng 8,15%. Các địa phương, đơn vị tập trung xây dựng nông thôn mới đảm bảo kế hoạch.

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng 13,15%; một số sản phẩm có mức tăng khá so với cùng kỳ năm 2023 như: sữa tươi, bia đóng lon, xi măng, điện tử,...

- Về dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt 10.808,2 tỷ đồng, tăng 12,79%. Lượng khách du lịch 5 tháng ước đạt 1,05 triệu lượt; doanh thu du lịch ước đạt 1.425 tỷ đồng.

- Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.626,5 tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng ước thực hiện 10.113,9 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán, bằng 139% cùng kỳ năm 2023. Chi ngân sách địa phương 5 tháng đầu năm ước thực hiện 11.291,5 tỷ đồng, đạt 31,3% dự toán.

- Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp: trong tháng 5 (tính đến ngày 21/5/2024), đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT cho 06 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 192 tỷ đồng; điều chỉnh 12 lượt dự án; tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 341,9 tỷ đồng. Thành lập mới 146 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký thành lập 809,9 tỷ đồng.

1.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Tổ chức thành công các sự kiện văn hóa lớn như Lễ hội Làng Sen kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật “Làng Sen nuôi chí lớn”,...

- Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm học 2023-2024; chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tuyển vào lớp 10, lớp 10 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu và tốt nghiệp THPT. Tăng cường công tác dạy bơi an toàn để phòng chống đuối nước cho trẻ em.

- Chăm lo công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho nhân dân.

1.3. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số:

- Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 7.

- Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về các nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt Đề án số 06/CP của Chính phủ, phục vụ xây dựng chính quyền số, công dân số; nhất là tập trung cấp hộ chiếu, giấy thông hành, tài khoản định danh điện tử,....; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2024.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

1.4. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định, an toàn. Tổ chức tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2023-2024 tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 6/2024

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

- Triển khai cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết. Hoàn thiện dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025,... trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, ngăn chặn việc phá rừng, khai thác lâm sản. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng cao điểm; triển khai phương án phòng chống bão lụt.

- Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung triển khai, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để triển khai thi công; các sở, ban, ngành liên quan thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc giải quyết hồ sơ, thủ tục các dự án đầu tư; xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các dự án theo thẩm quyền và sớm đưa dự án đi vào hoạt động (KCN Thọ Lộc B, KCN Nghĩa Đàn, Cảng nước sâu Cửa Lò, Nhà máy nhiệt điện khí LNG,...).

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Tiến hành rà soát các khoản thu ngân sách, triệt để tiết kiệm chi.

- Chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân,... Tập trung chỉ đạo công tác thi tuyển vào lớp 10, lớp 10 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường; công tác dạy bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè 2024. Chỉ đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024, Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024,...

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030,...

- Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh (kỳ họp thứ 20) và kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh.

- Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo.

