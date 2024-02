Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Nghệ An tháng 2/2024

1. Kết quả đạt được

1.1. Tình hình Tết Nguyên đán Giáp Thìn:

- Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

- Thị trường hàng hoá phục vụ người dân dịp Tết đa dạng, phong phú, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, không có hiện tượng đứt gãy nguồn cung, khan hiếm, thiếu hàng, tăng giá đột biến. Các hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải, thông tin, viễn thông, cấp điện, cấp nước, kinh doanh xăng dầu, hàng hóa, nhu yếu phẩm được đảm bảo để phục vụ nhu cầu của nhân dân.

- Tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn kịp thời. Thực hiện thăm, tặng quà Tết Nguyên đán cho các đối tượng Người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo… với tổng kinh phí 219 tỷ đồng.

- Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có diễn biến bất thường, không xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng.

1.2. Lĩnh vực kinh tế:

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: tính đến ngày 15/02/2024, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân toàn tỉnh ước đạt 124.070,46 ha, tăng 1,03% so với cùng kỳ năm 2023. Các địa phương, đơn vị tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 5,96%; một số sản phẩm có mức tăng khá so với cùng kỳ năm 2023 như: sữa chua, đường, thức ăn gia súc, bia…

- Về dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 02 ước đạt 11.931,6 tỷ đồng, tăng 42,77%. Lượng khách du lịch 02 tháng đầu năm ước đạt 1,35 triệu lượt, bằng 104% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 1.355 tỷ đồng, bằng 135% so với cùng kỳ...

- Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 4.224,7 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 7.416 tỷ đồng, đạt 20,5% dự toán.

- Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp: tính đến ngày 22/02/2024, tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 10.908,4 tỷ đồng; trong đó đã cấp mới cho 14 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 10.744,6 tỷ đồng. Thành lập mới 365 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký thành lập 4.592 tỷ đồng.

1.3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Tổ chức tốt các hoạt động cho người dân vui Xuân, đón Tết đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn và khởi động Tháng Thanh niên năm 2024.

- Tập trung chỉ đạo công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; công tác an toàn thực phẩm,… Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2, năm học 2023-2024. Tiếp tục giữ vững thành tích chất lượng mũi nhọn, kết quả kỳ thi HSG Quốc gia năm học 2023-2024: tỉnh Nghệ An đạt 90 giải (08 giải nhất, 38 giải nhì, 33 giải ba và 11 giải khuyến khích).

- Chăm lo công tác an sinh xã hội, tiếp tục triển khai Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025 (đến ngày 14/02/2024, toàn tỉnh đã xây dựng mới, sửa chữa 8.039 căn nhà) .

1.4. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số:

- Chỉ đạo các cấp, các ngành Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Các cấp, các ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2024. Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác chuyển đổi số.

1.5. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an toàn. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 an toàn, bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu chất lượng. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 3/2024

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đôn đốc thực hiện kế hoạch năm 2024; thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quý I năm 2024 so với kịch bản tăng trưởng đã đề ra; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của quý II năm 2024 để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cấp có thẩm quyền các nội dung trọng tâm theo lộ trình đã đề ra, như: Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù để trình Chính phủ, Quốc hội; Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

- Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung triển khai, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

- Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tăng cường hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ về hồ sơ thủ tục, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024.Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030... Chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án vị trí việc làm.

- Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo.

