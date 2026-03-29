Thịt cóc có thực sự tốt như lời đồn? Cảnh báo không thể bỏ qua

Những lợi ích được nhắc đến trong dân gian

Theo kinh nghiệm dân gian, thịt cóc được xem là thực phẩm bồi bổ, giúp phục hồi sức khỏe, tăng đề kháng cho người suy nhược. Loại thực phẩm này còn được truyền miệng có tác dụng hỗ trợ tăng cân, phát triển cơ bắp, đặc biệt ở trẻ em còi cọc.

Trong y học cổ truyền, thịt cóc được cho là có khả năng “bổ tỳ, ích khí”, giúp cải thiện tiêu hóa và tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng

Dù được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng, thịt cóc lại chứa độc tố tự nhiên nguy hiểm nếu không được xử lý đúng quy trình.

Đáng chú ý nhất là độc tố bufotoxin có trong da, gan và tuyến sau lưng của cóc. Chất này có thể gây ra hàng loạt triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, rối loạn nhịp tim, co giật, thậm chí tử vong nếu ngộ độc nặng.

Ngoài ra, thịt cóc chưa được nấu chín kỹ có thể mang vi khuẩn gây bệnh. Một số trường hợp còn ghi nhận phản ứng dị ứng, rối loạn tiêu hóa sau khi ăn.

Nguy cơ càng cao với trẻ nhỏ và người cao tuổi do cơ thể nhạy cảm, khó chống chịu với độc tố. Thực tế, việc định lượng mức độ an toàn gần như không chính xác, bởi độc tố trong cóc không dễ kiểm soát.

Đối tượng cần cân nhắc khi sử dụng

Không phải ai cũng phù hợp để ăn thịt cóc, dù mục đích là bồi bổ sức khỏe.

Theo kinh nghiệm dân gian, người gầy yếu, mới ốm dậy có thể sử dụng với lượng nhỏ, chế biến kỹ để hỗ trợ phục hồi thể trạng.

Tuy nhiên, nhiều nhóm đối tượng nên tránh hoặc hết sức thận trọng. Trẻ em và người già là những người dễ gặp rủi ro ngộ độc. Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cũng không được khuyến khích sử dụng do nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi và trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, người mắc bệnh tim mạch, rối loạn tiêu hóa hoặc có cơ địa dị ứng cũng nên tránh, bởi thịt cóc có thể làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Cách chế biến để giảm thiểu rủi ro

Nếu sử dụng, khâu sơ chế và nấu nướng đóng vai trò quyết định đến độ an toàn của món ăn.

Nguyên liệu cần được chọn từ nguồn đảm bảo, tránh cóc sống trong môi trường ô nhiễm. Khi làm, phải loại bỏ hoàn toàn da, gan, tuyến độc và các bộ phận có nguy cơ chứa độc tố.

Thịt cóc cần được rửa sạch và nấu chín kỹ bằng các phương pháp như hầm, nấu cháo hoặc nấu súp. Tuyệt đối không ăn tái hoặc chưa chín hoàn toàn.

Ngoài ra, chỉ nên dùng với lượng vừa phải, không lạm dụng. Dù đã qua chế biến, nguy cơ tồn dư độc tố vẫn có thể xảy ra nếu sử dụng quá nhiều.

Cân nhắc trước khi sử dụng

Thịt cóc là thực phẩm gây nhiều tranh luận khi lợi ích chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền miệng, trong khi rủi ro lại đã được ghi nhận rõ ràng. Vì vậy, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng, ưu tiên an toàn và tham khảo ý kiến chuyên môn khi cần thiết, thay vì sử dụng tùy tiện.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn