Thiếu tướng Đào Công Danh làm chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM

Thiếu tướng Đào Công Danh được bầu làm chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM

Tham dự đại hội có ông Trương Hòa Bình, nguyên phó thủ tướng thường trực Chính phủ; đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên bộ trưởng Bộ Công an; thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên thứ trưởng Bộ Công an, chủ tịch Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc, phó bí thư Thành ủy TP.HCM; trung tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an TP.HCM...

Thiếu tướng Đào Công Danh được bầu làm chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM. Trung tướng Lê Thanh Bình, thiếu tướng Vũ Đức Khiển, thiếu tướng Trần Triều Dương, đại tá Phan Văn Dũng được bầu làm phó chủ tịch hội.

Trước đó, ngày 15-11, lãnh đạo UBND TP.HCM đã ký quyết định số 5379/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM. Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM hoạt động theo 11 phương hướng.

Theo đó, sau đại hội, hội sẽ tuyên truyền sâu rộng tới các hội viên tôn chỉ, mục đích của hội, về chính sách, pháp luật, nghĩa vụ, trách nhiệm của hội viên đối với các hoạt động của hội, nhằm thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, đoàn kết, gắn bó tham gia xây dựng phát triển hội ngày càng vững mạnh.

Thường xuyên tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo, định hướng hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, của Đảng ủy, ban giám đốc Công an TP.HCM, của cấp ủy lãnh đạo công an các địa phương, của Sở Nội vụ TP.HCM và các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của các cấp hội.

Để xác định nhiệm vụ hoạt động trong từng giai đoạn gắn liền với thực tiễn, hướng tới các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhất là phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo của địa phương, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở địa bàn dân cư.

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, giữ vững và bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho hội viên cập nhật tình hình thời sự chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh trong nước và quốc tế nổi bật, giúp hội viên nâng cao nhận thức, cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, góp phần thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở…

