Trao quyết định phê chuẩn phó chủ tịch UBND TP.HCM cho ông Nguyễn Mạnh Cường

Tập thể lãnh đạo UBND TP.HCM tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường - Ảnh: N.B.

Sáng 9-8, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP.HCM - đánh giá ông Nguyễn Mạnh Cường là cán bộ trẻ, đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở cơ sở và TP.

Theo ông Được, ở cương vị nào, ông Cường cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM mạnh dạn đề xuất và trung ương chấp thuận để tổ chức bầu ông Cường giữ cương vị phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Theo ông Được, TP.HCM trong thời gian tới phải thực hiện nhiều nhiệm vụ hết sức nặng nền nhưng cũng nhiều vinh quang. Ông mong ông Cường sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND TP.HCM, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM đoàn kết, phát huy các ưu điểm, kinh nghiệm học tập, tích lũy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước cũng như Thành ủy TP.HCM giao.

Tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: N.B.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ vinh dự khi được trung ương, lãnh đạo Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tín nhiệm, giao trọng trách mới.

Ông Cường cho biết bản thân nhận thức nhiệm vụ mới quan trọng, nặng nề trước bối cảnh, điều kiện, sự phát triển mới của TP, cũng như sự mong muốn, kỳ vọng rất lớn của trung ương, lãnh đạo Thành ủy và nhân dân TP.HCM.

Nhiệm vụ mới, trách nhiệm nặng nề, ông Cường hứa với chủ tịch UBND TP.HCM, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, sẽ nỗ lực, cố gắng, làm hết sức mình, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, phối hợp chặt chẽ, đoàn kết thống nhất trong tập thể UBND để thực hiện, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, trách nhiệm Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cũng như chủ tịch UBND TP.HCM phân công.

Tác giả: Tiến Long

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ