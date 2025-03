Thi đấu ấn tượng, Andrej Nguyễn An Khánh được CLB "thưởng lớn"

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có đợt tập trung đầu tiên trong năm 2025 vào dịp FIFA Days tháng 3. HLV Kim Sang Sik đã triệu tập 27 cầu thủ, trong đó có hai cầu thủ Việt kiều là Andrej Nguyễn An Khánh và Viktor Lê.

Trong khi Viktor Lê đang thi đấu tại CLB Hà Tĩnh, Andrej Nguyễn An Khánh lại thi đấu ở nước ngoài. Anh là một trong hai cầu thủ đang chơi bóng ở ngoài Việt Nam, bên cạnh thủ thành Hồ Tùng Hân của CLB Balestier Khalsa ở Singapore.

Tối 9/3, Nguyễn An Khánh đá chính trong trận FK SK Polanka đấu với SK Jiskra Rýmarov tại giải hạng 4 CH Czech Sau trận này, An Khánh sẽ hội quân với U22 Việt Nam. Do phải quá cảnh ở Qatar nên đến 7h sáng ngày 11/3, An Khánh mới có mặt tại Hà Nội. Một tin vui khác cũng đến với An Khánh. Do thi đấu tốt tại Polanka, tiền vệ sinh năm 2005 được CLB chủ quản Trinec gọi trở lại để tranh tài ở giả Hạng 3 trong phần còn lại của mùa giải.

Đây không phải lần đầu tiên Andrej Nguyễn An Khánh được gọi lên tuyển. Trước đó, anh từng được HLV Philippe Troussier triệu tập hai lần vào đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024, cũng như tập luyện cùng đội tuyển quốc gia.

Dù vậy, cầu thủ Việt kiều này lại chưa có cơ hội ra sân chính thức. Sau khi trở lại CH Séc, Andrej tập trung phát triển chuyên môn và thể lực, gần đây cũng được triệu tập lên đội U19 CH Séc. Qua những hình ảnh được chia sẻ trên MXH, người hâm mộ nhận thấy thể hình của An Khánh có thay đổi rõ rệt với phần thân trên dày dặn hơn, chi tiết mang đến tín hiệu tích cực cho U22 Việt Nam.

“Tôi mong muốn năm 2025 sẽ là bước đột phá trong sự nghiệp bóng đá của mình”, Andrej Nguyễn An Khánh nói trên báo Tuổi trẻ. “Tôi muốn thi đấu ổn định trong màu áo CLB FK Trinec và có cơ hội đóng góp cho đội tuyển U22 Việt Nam. Ngoài ra, tôi cũng muốn hoàn thành tốt việc học đại học để cân bằng giữa thể thao và tri thức”.

Tác giả: Giang Nguyễn

Nguồn tin: bongdadoisong.vn