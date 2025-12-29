Apple kiểm tra, làm mới và phân phối lại iPhone đã sử dụng ra sao?

Apple Store cũng là nơi tiếp nhận các iPhone hay thiết bị khác của Apple mà người dùng trả lại, dù do lỗi kỹ thuật hay chủ sở hữu không còn nhu cầu sử dụng.

Tùy vào tình trạng thực tế, mỗi sản phẩm sau khi hoàn trả sẽ được xử lý theo quy trình khác nhau. Với những thiết bị còn nguyên niêm phong, một số cửa hàng có thể đưa trở lại kho để bán như hàng mới, dù chính sách cụ thể có thể thay đổi tùy khu vực. Ngược lại, các sản phẩm đã mở hộp và qua sử dụng sẽ không tiếp tục được bày bán tại cửa hàng.

Những thiết bị này được chuyển đến các cơ sở tân trang của Apple. Tại đây, sản phẩm trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, bao gồm đánh giá toàn bộ chức năng, thay thế các mô-đun không đạt tiêu chuẩn, vệ sinh kỹ lưỡng và đóng gói lại theo chuẩn của hãng. Chỉ các thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu mới được cấp chứng nhận tân trang.

Sau khi hoàn tất, sản phẩm sẽ được phân phối lại thông qua cửa hàng trực tuyến chuyên bán hàng tân trang của Apple. Các thiết bị này không xuất hiện tại Apple Store truyền thống mà chỉ được bán trực tuyến. Danh mục bao gồm nhiều dòng sản phẩm, từ iPhone đã qua sử dụng đến MacBook tân trang.

Apple cho biết chương trình tân trang nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tương đương hàng mới, đồng thời giúp người dùng tránh những rủi ro thường gặp khi mua thiết bị đã qua sử dụng trên thị trường. Hiện hãng chưa công bố chi tiết về hệ thống kho lưu trữ dành cho các sản phẩm trong quá trình chờ tân trang, song nhiều khả năng chúng được quản lý tại các kho riêng biệt trước khi đưa trở lại thị trường.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn