Thể Công VT gia hạn hợp đồng với 2 ngoại binh

Tiền vệ Paulinho Martin

Wesley Nata là tiền vệ trung tâm sinh năm 1995 (cao 1m84). Cầu thủ quốc tịch Brazil này đã duy trì phong độ cực kỳ ổn định xuyên suốt mùa giải đã qua. Wesley Nata thi đấu 24 trận và có 2 bàn thắng cho Thể Công Viettel ở mùa giải 2025/26. Ngoại binh này có lối chơi bao quát sân rộng, khả năng kiến tạo chính xác.

Paulinho Martin (Paulinho Curua) là tiền vệ phòng ngự sinh năm 1997, có chiều cao đến 1m87. Ở mùa bóng 2025/26, ngoại binh này thi đấu chính thức ở Thể Công Viettel 15 trận. Lối chơi càn lướt, không ngại va chạm và tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công ở mức cao của anh đã tạo ra một "bức tường" đánh chặn từ xa vô cùng hiệu quả.

Việc gia hạn hợp đồng cho bộ đôi ngoại binh này nằm trong kế hoạch chuẩn bị nhân sự cho mùa giải tới. Theo đó, Thể Công sẽ tham dự nhiều mặt trận quan trọng ở mùa bóng 2026/27, đặc biệt là V.League và AFC Champions League 2. HLV trưởng Velizar Popov bày tỏ: "Quan điểm của tôi là các cầu thủ không chỉ cần yếu tố chuyên môn mà còn phải phù hợp với triết lý bóng đá của Thể Công.”

“Wesley Nata và Paulinho Martin giúp chúng tôi duy trì được tính liên tục của bộ khung đã được định hình. Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp, mang lại sự gắn kết cần thiết cho toàn đội. Tôi tin tưởng rằng tập thể hiện tại sẽ cùng nhau triển khai một lối chơi kỷ luật, hiệu quả để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ trong mùa giải 2026/27."

Tác giả: DT

Nguồn tin: bongdaplus.vn