Điều dưỡng trưởng cứu sống nam thanh niên ngừng tim sau cơn co giật tại quán cà-phê

Cấp cứu 115 có mặt tại hiện trường để đưa bệnh nhân đến bệnh viện an toàn.

Chị Nguyễn Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện đa khoa Đống Đa Hà Nội) kể, khi đang ngồi cà-phê, chị nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía trong quán: "Có người ngã rồi!". Theo phản xạ của một người làm nghề y, chị lập tức chạy vào và thấy một nam thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi đang nằm trên nền nhà với cơn co giật toàn thân.

Chị Hương tiếp cận nhanh người thanh niên, nới lỏng quần áo, đỡ đầu và cổ để hạn chế chấn thương trong quá trình co giật, đồng thời theo dõi sát diễn biến. Khi cơn co giật kết thúc, người bệnh mềm người, duỗi thẳng, môi tím tái. Nhận thấy đây là dấu hiệu cảnh báo thiếu oxy nghiêm trọng, chị kiểm tra mạch cảnh trong khoảng 10 giây và xác định người bệnh không còn mạch.

Ngay lập tức, chị tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) và yêu cầu những người có mặt gọi cấp cứu 115. Sau hơn một phút ép tim, người bệnh có mạch trở lại, ho khạc đờm dãi và dần tỉnh lại. Khoảng 15 phút sau, xe cấp cứu 115 và nhân viên y tế đến tiếp tục xử trí và đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Theo chị Hương, trong quá trình người bệnh đang co giật, một số người chung quanh định lấy đũa, thìa định nhét vào miệng bệnh nhân nhằm tránh cắn lưỡi; tuy nhiên, chị đã kịp thời ngăn lại.

Chị Nguyễn Thị Mai Hương, Điều dưỡng trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện đa khoa Đống Đa Hà Nội).

Nữ điều dưỡng này nhấn mạnh, việc lấy thìa đũa nhét vào miệng người đang co giật là một quan niệm sai lầm vẫn còn khá phổ biến trong cộng đồng. Việc cố đưa đũa, thìa hoặc bất kỳ vật cứng nào vào miệng người đang co giật không những không giúp bảo vệ người bệnh mà còn có thể gây gãy răng, tổn thương khoang miệng, làm dị vật rơi vào đường thở và khiến tình trạng trở nên nguy hiểm hơn.

Theo đó, khi gặp người bị co giật, cần giữ bình tĩnh, đặt người bệnh ở nơi an toàn, nới lỏng quần áo, bảo vệ vùng đầu để tránh va đập và tuyệt đối không ghì giữ tay chân hoặc nhét bất cứ vật gì vào miệng. Sau khi cơn co giật kết thúc, cần kiểm tra hô hấp và mạch.

Nếu phát hiện người bệnh ngừng tim, ngừng thở, cần tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) ngay nếu có kỹ năng và gọi cấp cứu 115 trong thời gian sớm nhất.

Một lần nữa, sự việc cho thấy tầm quan trọng của việc sơ cứu đúng cách khi gặp người lên cơn co giật. Việc trang bị kiến thức sơ cấp cứu cho cộng đồng, đặc biệt là kỹ năng nhận biết ngừng tuần hoàn và thực hiện hồi sinh tim phổi, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần cứu sống người bệnh ngay từ những phút đầu tiên trước khi nhân viên y tế có mặt.

Tác giả: Thiên Lam

Nguồn tin: nhandan.vn