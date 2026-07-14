Nhan sắc mẹ đơn thân U40 cưới ông chủ tiệm kim cương kém 3 tuổi, được hỏi cưới bằng 88 cây vàng

Phương Trinh Jolie là một trong những mỹ nhân sở hữu vóc dáng quyến rũ của làng giải trí Việt. Dù đã bước sang tuổi U40 và trải qua một lần làm mẹ, nữ ca sĩ, diễn viên vẫn duy trì nhan sắc trẻ trung cùng hình thể săn chắc nhờ chế độ tập luyện và ăn uống khoa học.
Nhiều năm qua, Phương Trinh Jolie thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập gym, yoga và các bộ môn vận động trên mạng xã hội. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe, xem đây là bí quyết giúp bản thân giữ được vẻ ngoài tràn đầy năng lượng.
Trước khi có cuộc sống viên mãn như hiện tại, Phương Trinh Jolie từng là mẹ đơn thân và một mình nuôi con gái trong nhiều năm. Nữ nghệ sĩ lựa chọn giữ kín thông tin về con để bảo vệ cuộc sống riêng tư cho bé, chỉ công khai khi cảm thấy thời điểm phù hợp.
Năm 2022, Phương Trinh Jolie tổ chức đám cưới với diễn viên Lý Bình, người kém cô 3 tuổi sau khoảng 3 năm hẹn hò. Đám hỏi của cặp đôi gây chú ý khi gia đình nhà trai chuẩn bị sính lễ gồm 88 cây vàng cùng nhiều trang sức giá trị.
Sau khi kết hôn, tổ ấm của Phương Trinh Jolie ngày càng đông vui khi đón thêm hai con chung. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các chuyến du lịch và cuộc sống gia đình trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.
Lý Bình cũng được khán giả khen ngợi vì luôn yêu thương và chăm sóc con gái riêng của vợ như con ruột. Nam diễn viên nhiều lần chia sẻ mong muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả vợ và con gái, góp phần xây dựng một gia đình hạnh phúc, gắn kết.
Không chỉ hoạt động nghệ thuật, vợ chồng Jolie Phương Trinh còn tích cực phát triển hoạt động kinh doanh. Mới đây, Lý Bình gây chú ý khi khai trương cửa hàng kim cương và trang sức tại TP.HCM.
Nhờ cuộc sống sung túc, được chồng yêu thương, Phương Trinh Jolie ngày càng trẻ đẹp, nóng bỏng. Cô được khen ngợi nhờ phong cách thời trang gợi cảm nhưng khỏe khoắn.
Ở tuổi U40, nữ diễn viên vẫn tự tin diện nhiều thiết kế ôm sát, bikini hay trang phục cắt xẻ.
Tác giả: PV
Nguồn tin: Thanh niên Việt