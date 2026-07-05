Nhà vô địch V.League chia tay ngoại binh ghi 9 bàn thắng

Tiền đạo Rogerio xác nhận chia tay CLB Công an Hà Nội - Ảnh: Rogerio Alves

Trên trang cá nhân, tiền đạo Rogerio Alves xác nhận chia tay đội bóng ngành Công an. Chân sút người Brazil gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, ban huấn luyện cùng các đồng đội đã đồng hành trong suốt mùa giải, đồng thời bày tỏ sự trân trọng với cơ hội được khoác áo CAHN, điều anh xem là niềm tự hào trong sự nghiệp.

Rogerio Alves là ngoại binh thứ 3 bị thanh lý hợp đồng sau Hugo Gomes và Vitao, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ về lực lượng ngoại binh của nhà vô địch V.League 2025/26. Trước khi gia nhập CAHN, tiền đạo sinh năm 1996 từng có thời gian ngắn khoác áo Nam Định ở cuối mùa giải 2024/25 nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Đầu mùa giải 2025/26, Rogerio gia nhập CAHN. Tại đây, anh có 24 lần ra sân trên mọi đấu trường và ghi được 9 bàn thắng. Dù vậy, chừng đó là chưa đủ để anh tiếp tục nằm trong kế hoạch dài hạn của CLB. Việc chia tay Rogerio Alves nằm trong chiến lược tái cấu trúc lực lượng của CAHN, khi đội bóng hướng tới mục tiêu nâng cấp đội hình cả về chất lượng lẫn chiều sâu. Ở mùa giải tới, đại diện ngành công an sẽ tham dự nhiều đấu trường quan trọng như Cúp các CLB Đông Nam Á và đặc biệt là vòng play-off tranh vé dự AFC Champions League Elite 2026/27.

Tiền đạo người Brazil là ngoại binh thứ 3 chia tay nhà vô địch V.League - Ảnh: CAHN

Ở chiều ngược lại, CAHN đang giữ chân hàng loạt trụ cột quan trọng nhằm đảm bảo sự ổn định. Những cái tên như Văn Hậu, Đình Trọng, Nguyễn Filip, Việt Anh, Leo Artur hay Alan Grafite đều đã đạt thỏa thuận gia hạn. Bên cạnh đó, đội bóng này cũng dự kiến công bố khoảng 6 tân binh trong tháng 7 để hoàn thiện lực lượng.

Theo kế hoạch, CAHN sẽ mở màn mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân Adelaide United (Australia) vào ngày 11/8, trong khuôn khổ vòng play-off AFC Champions League Elite 2026/27.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn