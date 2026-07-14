5 tín hiệu cảnh báo bệnh gan giai đoạn đầu

Khi chức năng gan suy giảm, cơ thể dễ bị tích nước dẫn đến sưng phù chân hoặc bụng. Ảnh: thehealthsite.

Gan là một trong những cơ quan nội tạng quan trọng nhất của cơ thể, đóng vai trò không thể thay thế trong cả hệ tiêu hóa lẫn quá trình đào thải độc tố. Cơ quan này chịu trách nhiệm sản xuất mật giúp ruột non phân hủy và hấp thụ chất béo cùng các vitamin tan trong dầu. Đồng thời, gan hoạt động như một bộ lọc tự nhiên, giúp loại bỏ độc tố, cồn, thuốc và các sản phẩm phụ từ quá trình chuyển hóa bình thường ra khỏi máu.

Chia sẻ trên Hindustan Times, TS.BS Kunal Sood, chuyên khoa Gây mê hồi sức và Y học giảm đau can thiệp, làm việc tại bang Maryland (Mỹ), đã chỉ ra 5 dấu hiệu cảnh báo sớm tình trạng suy giảm chức năng gan cần đặc biệt lưu ý:

Cơ thể luôn trong trạng thái kiệt sức

Theo TS.BS Kunal Sood, mệt mỏi kéo dài là một trong những triệu chứng khởi phát phổ biến nhất của bệnh gan mạn tính. Tình trạng kiệt sức này không đơn thuần phản ánh sự thay đổi của các chỉ số men gan, mà là hệ quả của một chuỗi rối loạn hệ thống bên trong cơ thể. Khi gan suy yếu, nó kích hoạt các phản ứng viêm, làm thay đổi tín hiệu truyền dẫn của não bộ, gây teo/mất khối cơ, thiếu máu, suy giảm khả năng vận động và dẫn đến chứng mất ngủ nghiêm trọng ở người bệnh.

Thường xuyên buồn nôn hoặc chán ăn

Gan sản xuất dịch mật để hỗ trợ tiêu hóa chất béo, vì vậy khi gan không hoạt động hiệu quả, quá trình tiêu hóa bình thường cũng bị ảnh hưởng

Bác sĩ Sood phân tích tình trạng dạ dày chậm rỗng, các phản ứng viêm nội tạng, thay đổi vị giác kèm theo chứng đầy bụng, khó tiêu chính là những tác nhân hàng đầu dẫn đến cảm giác buồn nôn liên tục và khiến người bệnh rơi vào trạng thái chán ăn, sụt cân.

Vàng da hoặc vàng mắt là một trong những dấu hiệu kinh điển cảnh báo chức năng gan đang suy giảm. Ảnh: TOI.

Vàng mắt hoặc vàng da

Vàng mắt hoặc vàng da là dấu hiệu kinh điển của bệnh vàng da. Hiện tượng này xảy ra khi nồng độ bilirubin (sắc tố mật) bị tích tụ quá mức trong cơ thể do gan không còn khả năng chuyển hóa hoặc bài tiết đúng cách.

Tình trạng này có thể bắt nguồn từ tổn thương nội tại của gan, sự phá hủy hồng cầu quá mức hoặc do tắc nghẽn đường mật. Bác sĩ Sood đặc biệt khuyến cáo, bất kỳ triệu chứng vàng da nào mới xuất hiện hoặc có xu hướng trầm trọng hơn đều cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và đánh giá y tế ngay lập tức.

Cơ thể dễ bị bầm tím bất thường

Gan là "nhà máy" sản xuất phần lớn các protein cần thiết cho quá trình đông máu tự nhiên, đồng thời tham gia điều hòa chu kỳ sản xuất tiểu cầu. Khi chức năng gan suy giảm, khả năng đông máu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hệ quả là người bệnh rất dễ xuất hiện các vết bầm tím trên da dù không va đập mạnh, đi kèm với các dấu hiệu xuất huyết đáng ngại khác như chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc đi ngoài ra phân đen.

Sưng phù ở chân hoặc chướng bụng

Khi nhu mô gan bị tổn thương và hình thành các dải xơ (sẹo gan), nó sẽ làm tăng áp lực lên hệ thống tuần hoàn cửa (tĩnh mạch cửa), dẫn đến hiện tượng giữ nước và gây sưng phù ở chân hoặc phù nề vùng bụng (váng bụng). Tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn khi nồng độ albumin trong máu bị giảm mạnh, bởi albumin vốn là loại protein quan trọng giúp giữ chất lỏng ở lại bên trong lòng mạch máu, ngăn không cho dịch thoát ra các mô xung quanh.

Tác giả: Tử Vân

Nguồn tin: znews.vn