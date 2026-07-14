Bí ẩn phía sau chiếc MiG - 17 số hiệu 2002 đang trưng bày ở Quảng Trị

Theo Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, chiếc MiG-17 số hiệu 2002 là một trong hai máy bay chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam thuộc biên đội do các phi công Lê Xuân Dị và Nguyễn Văn Bảy điều khiển. Biên đội này đã ném bom làm hư hỏng hai tàu khu trục Mỹ, trong đó có tàu HEGBEN, vào lúc 16h15 ngày 19/4/1972 trên vùng biển Đồng Hới (Quảng Bình)