Bí ẩn phía sau chiếc MiG - 17 số hiệu 2002 đang trưng bày ở Quảng Trị

Chiếc tiêm kích MiG-17 hiện được trưng bày cùng hàng trăm hiện vật chiến tranh tại Bảo tàng Quảng Trị
Theo Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, chiếc MiG-17 số hiệu 2002 là một trong hai máy bay chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam thuộc biên đội do các phi công Lê Xuân Dị và Nguyễn Văn Bảy điều khiển. Biên đội này đã ném bom làm hư hỏng hai tàu khu trục Mỹ, trong đó có tàu HEGBEN, vào lúc 16h15 ngày 19/4/1972 trên vùng biển Đồng Hới (Quảng Bình)
"Đây là lần đầu tiên Không quân Việt Nam sử dụng máy bay tiêm kích tấn công tàu khu trục Mỹ, qua đó lập nên chiến công rất đáng tự hào", chị Nguyễn Thị Lương Mai, thuyết minh viên Bảo tàng Quảng Trị, cho biết
MiG-17 là dòng tiêm kích cận âm do Liên Xô chế tạo, phát triển từ MiG-15 và được đưa vào trang bị từ năm 1952. Máy bay dài khoảng 11m, sải cánh gần 9,9m và cao khoảng 4m.
Phần mũi MiG-17 với 2 cửa hút gió đặc trưng không chỉ là dấu hiệu nhận diện của dòng tiêm kích này mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa khả năng đạt tốc độ cận âm, giúp các phi công linh hoạt cơ động, làm chủ tình huống trong những trận không chiến khốc liệt.
Trải qua nhiều thập kỷ, trên thân máy bay MiG-17 số hiệu 2002 sơn đã bong tróc, những mảng kim loại cũ kỹ hiện rõ dấu tích thời gian.
Dấu tích thời gian hiện rõ trên thân máy bay.
Sau hơn 50 năm, giá trị lịch sử và ý nghĩa chiến công của tiêm kích này vẫn còn nguyên vẹn, là minh chứng hào hùng của thế hệ cha anh.
Sân bay dã chiến Khe Gát là nơi xuất kích của chiếc tiêm kích MiG - 17 đánh thẳng vào các tàu chiến Mỹ trên biển Đông năm 1972.
Bên cạnh MiG-17 số hiệu 2002, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị còn trưng bày một máy bay cường kích AD6 của Mỹ.
Đây là loại máy bay có tầm bay xa, mang nhiều bom, từng oanh tạc, đánh phá khu vực tỉnh Quảng Bình cũ giai đoạn 1965-1968.
Các vỏ bom còn sót lại được trưng bày tại Bảo tàng.
Tác giả: Ngô Thị Huyền
Nguồn tin: nguoiduatin.vn