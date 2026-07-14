Sông Lam Nghệ An vô địch Giải bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc 2026

U13 Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch đầy thuyết phục.

Dự lễ bế mạc có đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, đơn vị tài trợ cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Phan Khuê nhấn mạnh, sau 30 năm tổ chức, Giải bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc đã trở thành một trong những sân chơi uy tín và giàu truyền thống của bóng đá trẻ Việt Nam.

Ông khẳng định, giải đấu không chỉ là nơi phát hiện, bồi dưỡng nhiều thế hệ cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu thể thao, giáo dục nhân cách, ý chí, tinh thần kỷ luật và khát vọng cống hiến cho thiếu niên Việt Nam.

Vòng chung kết năm nay quy tụ 16 đội bóng, chia thành 4 bảng đấu, tranh tài từ vòng bảng đến tứ kết, bán kết và chung kết, mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao.

Ở trận đấu cuối cùng của giải, Sông Lam Nghệ An vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số 4-0 để đăng quang ngôi vô địch.

Đội bóng xứ Nghệ nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều sức ép ngay từ những phút đầu. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội trưởng Lô Bá Duẩn khai thông thế bế tắc ở cuối hiệp một bằng pha dứt điểm hiểm hóc.

U13 Sông Lam Nghệ An (áo vàng) chạm trán U13 Thể Công Viettel.

Sang hiệp 2, Lô Bá Duẩn tiếp tục tỏa sáng với thêm hai bàn thắng ở các phút 48 và 55 để hoàn tất cú hat-trick. Đến phút bù giờ thứ hai, Đức Hiếu ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0, giúp Sông Lam Nghệ An lần thứ 11 lên ngôi tại Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc.

Với ba bàn thắng trong trận chung kết, Lô Bá Duẩn cũng giành danh hiệu Vua phá lưới của giải với 7 pha lập công.

Kết thúc giải đấu, Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch; Thể Công Viettel đoạt Huy chương Bạc; hai đội Đông Á Thanh Hóa và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đồng Huy chương Đồng.

Bước sang mùa giải thứ 30, Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi quan trọng trong hệ thống bóng đá trẻ Việt Nam, góp phần phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng các tài năng cho bóng đá nước nhà.

Tác giả: Phan Thạch