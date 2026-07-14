Nộp lệ phí trước bạ online: Ô tô được giảm 50%, xe máy giảm 100%

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.22 về phát triển công dân số, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027, trong đó đưa ra nhiều chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tài khoản định danh điện tử.

Điểm đáng chú ý là công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô và giảm 100% lệ phí trước bạ đối với xe máy khi đăng ký quyền sở hữu. Chính sách chỉ áp dụng một lần trong một năm và mức ưu đãi tối đa không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Ngoài ra, người dân cũng được giảm 10% lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nếu đáp ứng các điều kiện tương tự. Chính sách này cũng chỉ áp dụng một lần trong năm và mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở.

Để được hưởng các ưu đãi trên, công dân phải hoàn thành việc tích hợp các thông tin cần thiết trên ứng dụng VNeID, gồm mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng cùng 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản theo quy định.

Ảnh minh hoạ.

Theo nghị quyết, công dân có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân, được tiếp cận các dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trên môi trường số. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử và dịch vụ xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến có giá trị pháp lý xác nhận chủ thể đã thực hiện và chấp thuận giao dịch.

Chính phủ nhấn mạnh các chính sách khuyến khích này không làm hạn chế quyền lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục hành chính của người dân theo quy định của pháp luật.

Theo nghị quyết, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) là cơ quan chủ quản, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử, đồng thời quản lý, phát triển ứng dụng VNeID. Hệ thống được đầu tư bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, đáp ứng yêu cầu xử lý khối lượng giao dịch lớn.

Một nội dung khác của nghị quyết là Chính phủ quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam.

Tác giả: Tiến Cường

Nguồn tin: vietnamfinance.vn