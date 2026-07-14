Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Thí sinh vẫn được đăng ký xét tuyển

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Ngọc Bích.

Thông tin được Bộ GD&ĐT đưa ra tối 13/7. Theo đó, vụ việc tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang đang được các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định.

Bộ GD&ĐT khẳng định trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung.

Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Như Tri Thức - Znews đưa tin, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tại môn Toán, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh dự thi và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Tuy nhiên, dải số báo danh liên tục từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) có điểm môn Toán cao vượt trội.

Cụ thể, có tới hơn 140 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau. Các thông tin này được đánh giá là bất thường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang xác định hội đồng thi tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. 19 người đã bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở rà soát, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang đã trình UBND tỉnh để kiến nghị Bộ GD&ĐT cho các thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán, song chưa được sự đồng ý.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, đến 17h45 ngày 13/7, 797.722 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng, trong đó có 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành STEM.

Tổng số lượng nguyện vọng ghi nhận là 6,33 triệu. Trong đó, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là 2,09 triệu.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển trực tuyến trước 17h ngày 14/7. Như vậy, thí sinh chỉ còn 1 ngày nữa để đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng.

Quá trình tổng hợp hồ sơ đăng ký, rà soát nguyện vọng thí sinh diễn ra từ ngày 15/7 cho đến hết ngày 3/8, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn