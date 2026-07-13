Ai là ‘Messi của Việt Nam’?

Quang Hải sở hữu những tố chất đặc biệt

Và nếu quyền được chọn phiên bản "Messi của Việt Nam", thì chúng tôi chọn Nguyễn Quang Hải. Không phải vì tiền vệ sinh năm 1997 có cái chân trái dị biệt, những pha ghi bàn, kiến tạo “đỉnh của chóp”, mà anh còn có phẩm chất một thủ lĩnh trên sân cỏ ở thời điểm hiện tại.

Cần nhấn mạnh, Quang Hải vừa trải qua mùa giải đầy thành công khi cùng CAHN giành chức vô địch V.League 2025/26, đồng thời được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Bên cạnh 24 lần ra sân, 3 bàn thắng và 6 pha kiến tạo, dấu ấn lớn nhất của anh nằm ở khả năng dẫn dắt lối chơi và tạo sức ảnh hưởng lên toàn bộ hệ thống chiến thuật của đội bóng ngành Công an.

Quang Hải đang là mắt xích cực kỳ quan trọng với ĐT Việt Nam

Tất nhiên, những danh hiệu và thống kê ấn tượng chỉ là một phần lý do giúp Quang Hải được tín nhiệm đeo băng đội trưởng. Quan trọng hơn, trong bối cảnh Duy Mạnh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, đội tuyển cần một thủ lĩnh đủ bản lĩnh để dẫn dắt tập thể cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ. Thật ra, trước đây HLV Kim Sang Sik vẫn ưu tiên Duy Mạnh bởi trung vệ này mang đến hình ảnh một thủ lĩnh giàu cá tính, quyết liệt và có tiếng nói lớn trong phòng thay đồ, ngay cả khi không thường xuyên thi đấu.

Lần này sẽ không có khái niệm chuyển giao, bởi đây đơn giản là sự tiếp nối. Quang Hải tiếp nhận tấm băng thủ quân để mở ra một phiên bản mới của ĐT Việt Nam. Trong kế hoạch xây dựng đội tuyển, Quang Hải là hạt nhân quan trọng cả về chiến thuật lẫn yếu tố tinh thần.

Cần nhắc lại, Quang Hải là một trong những "chứng nhân" tiêu biểu của giai đoạn thành công dưới thời HLV Park Hang Seo. Những màn trình diễn xuất sắc tại VCK U23 châu Á 2018, rồi Asian Cup, ASIAD và AFF Cup đã đưa tên tuổi anh vươn tầm châu lục. Không ít tờ báo quốc tế từng ví Quang Hải như "Messi của Việt Nam", nhờ cái chân trái đặc biệt có thể rê dắt, qua người, sút phạt cũng như tung ra những đường chuyền quyết định. Đó là những phẩm chất hiếm có giúp anh luôn tạo ra sự khác biệt ở các trận đấu lớn.

Quang Hải là thủ quân của ĐT Việt Nam

Sau những “nốt trầm” dưới triều đại HLV Philippe Troussier, Quang Hải đã tìm lại hình ảnh quen thuộc kể từ khi HLV Kim Sang Sik tiếp quản đội tuyển. Tại AFF Cup, anh ra sân cả 8 trận và đóng góp 2 bàn thắng. Theo thống kê, Quang Hải gần như góp mặt trong tất cả các trận đấu của đội tuyển dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc. Ở thời điểm hiện tại, anh là mắt xích không thể thay thế nơi tuyến giữa và luôn hiện diện trong đội hình mạnh nhất.

Trong hai trận giao hữu trên đất Hàn Quốc, Quang Hải tiếp tục giữ vai trò của một nhà sáng tạo, sát cánh cùng Tài Lộc, Hoàng Đức và Thành Long để tạo nên bộ khung giàu sức sáng tạo của ĐT Việt Nam.

Năng lực và phẩm chất chuyên môn của Quang Hải từ lâu không còn là điều phải bàn cãi. Điều khiến các HLV trăn trở là làm thế nào để khai thác tối đa những phẩm chất tinh túy nhất của tiền vệ sinh năm 1997. Từ vai trò tiền đạo cánh, tiền vệ trung tâm cho đến một người tổ chức lối chơi, Quang Hải đều có thể thích nghi và hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng cái chân trái đầy ma thuật của mình. Giờ đây, HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục tìm ra những phương án mới để phát huy tối đa đẳng cấp ấy.

Có lẽ, nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các cộng sự đã có lời giải. Việc trao tấm băng thủ quân cho Quang Hải cũng có thể xem là một nghệ thuật dụng nhân, giúp anh vượt qua những giới hạn của bản thân để vươn tới một tầm vóc lớn hơn, thay vì chỉ dừng lại ở hình ảnh của một cầu thủ xuất sắc.

Tác giả: Đức Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn