ĐT Việt Nam chia tay Duy Mạnh, Văn Khang hay Ngọc Bảo?

5 cầu thủ chưa ra sân

Thông qua hai trận đấu tập với Siheung FC (K.League 3) và Yongin FC (K.League 2), HLV Kim Sang Sik đã xây dựng hai bộ khung cho ĐT Việt Nam. Tổng cộng 22 cầu thủ được chia thành hai đội hình và lần lượt thi đấu ở các hiệp, qua đó giúp ban huấn luyện đánh giá năng lực cũng như mức độ phù hợp của từng vị trí trước khi chốt danh sách cuối cùng.

Nhóm một gồm thủ môn Văn Lâm; các hậu vệ Nhật Minh, Quang Kiệt, Tuấn Tài; bộ tứ tiền vệ Việt Cường, Thành Long, Hoàng Đức, Văn Đô; cùng ba tiền đạo Ngọc Mỹ, Gia Hưng và Hai Long. Nhóm hai gồm thủ môn Lê Giang Patrik; ba trung vệ Văn Hậu, Việt Anh, Xuân Mạnh; hàng tiền vệ Văn Vĩ, Quang Hải, Tài Lộc, Tiến Anh; cùng ba tiền đạo Đình Bắc, Xuân Son và Hoàng Hên.

Thành Chung trở lại tập luyện - Ảnh: VFF

Trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Kim Sang Sik mang theo 27 cầu thủ. Ngoài thủ môn Trung Kiên được xem là phương án dự phòng cho Văn Lâm và Lê Giang, bốn cái tên còn lại chưa thi đấu và đang trong quá trình hồi phục gồm Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Khang và Ngọc Bảo. Với trường hợp của Thành Chung, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã tham gia tập luyện với khối lượng tương đương như các đồng đội. Anh cũng sẵn sàng ra sân trong màn so tài với Gangwon FC chiều nay.

Dù HLV Kim Sang Sik khẳng định các trường hợp chấn thương sẽ sớm trở lại, việc các cầu thủ này chưa được thi đấu thực chiến trong bối cảnh AFF Cup 2026 chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa khởi tranh vẫn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Sẽ rất tiếc nếu Duy Mạnh lỡ hẹn với AFF Cup 2026 - Ảnh: VFF

Ai sẽ là người chia tay?

Theo điều lệ AFF Cup 2026, mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 26 cầu thủ. Điều đó đồng nghĩa HLV Kim Sang Sik buộc phải loại một cái tên khỏi danh sách hiện tại. Nếu Trung Kiên gần như chắc suất thủ môn số ba và sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển, thì những cầu thủ đang hồi phục đều nằm trong diện có nguy cơ phải nói lời chia tay.

Trong số đó, Duy Mạnh là trường hợp đáng lo ngại nhất. Trung vệ sinh năm 1996 vắng mặt trong phần lớn các buổi tập chuyên môn và các trận giao hữu suốt hơn nửa tháng qua. Việc HLV Kim Sang Sik trao băng đội trưởng cho Quang Hải thay Duy Mạnh, đồng thời lựa chọn hai đội phó không thuộc biên chế CLB Hà Nội, cho thấy ban huấn luyện đã tính đến khả năng không có sự phục vụ của trung vệ này tại AFF Cup 2026.

Ngọc Bảo cùng Văn Khang cũng đang phải tập riêng - Ảnh: VFF

Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là tổn thất đáng kể với ĐT Việt Nam. Duy Mạnh cùng Văn Lâm và Quang Hải là những cầu thủ hiếm hoi trong đội hình hiện tại từng hai lần vô địch AFF Cup. Không chỉ giàu kinh nghiệm quốc tế, anh còn được xem là “cánh tay nối dài” giữa ban huấn luyện và các cầu thủ.

Trong khi đó, Thành Chung, Văn Khang và Ngọc Bảo đã bắt đầu tập luyện ngoài sân dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Trần Huy Thọ. Nếu quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, cả ba nhiều khả năng vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang Sik khi giải đấu khởi tranh. Quyết định nhân sự bị loại nhiều khả năng sẽ chỉ được đưa ra sau khi ban huấn luyện đánh giá toàn diện thể trạng của các cầu thủ trong những buổi tập và trận đấu cuối cùng tại Hàn Quốc.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn