Huế kỷ luật nhiều lãnh đạo do sai phạm tại dự án nhà khách Tỉnh ủy

Chiều 13/7, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cho biết cơ quan này vừa tổ chức cuộc họp thứ 11 và 12 xem xét báo cáo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với các thành viên có liên quan thực hiện dự án Nhà khách ủy thác Thừa Thiên Huế (nay là Thành ủy Huế)

Theo UBKT Thành ủy Huế, Đảng ủy Ban quản lý dự án Tư vấn xây dựng và phát triển đô thị (nh kỳ 2025 - 2030) thả lỏng quản lý đạo đức, thiếu kiểm tra, giám sát đã chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công ty xây dựng đồng, đấu thầu và quản lý xây dựng đối với Dự án Nhà khách, vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh và quản lý đầu tư.

Ông Hà Xuân Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Tư vấn xây dựng và Phát triển đô thị đã thoải mái lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để cấp dưới tham khảo chủ đầu tư ban hành quyết định trái pháp luật vi phạm nghiêm trọng Luật thầu năm 2013.

Ông Lưu Đức Hoàn (Bí thư Đảng ủy Chân Mây – Lăng Cô), trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế được xác định thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm trách nhiệm của người lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân và tổ chức.

Dự án nhà khách Tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Trần Hòe

Ông Huỳnh Minh Khang (Phó giám đốc Sở Xây dựng) trong thời gian giữ chức Giám đốc Ban Quản lý đã thiếu kiểm tra, giám sát, đô đốc, theo dõi, để bộ phận tham khảo của Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tham khảo chủ sở hữu đầu tư thực hiện chưa đầy đủ, chưa bảo đảm về quy trình, thủ tục một số gói thầu chỉ định của Dự án.

Ngoài ra các cá nhân khác gồm có ông Đặng Quang Ngọc, Trần Hùng, Thái Văn Minh Nhật, Trần Nguyên thuộc Ban Quản lý Tư vấn xây dựng và phát triển đô thị đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, Kiểm soát tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; không tuân thủ các quy định pháp luật nghiêm trọng về xây dựng tư vấn, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giao dịch; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm Quy chế làm việc; vi phạm quy định những điều quan trọng không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Hoàng Thị Diệu Hiền, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm trong công việc tham gia giám sát, phối hợp, kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp điều chỉnh đối với một số nội dung chưa được xác định chắc chắn trong quá trình phát triển dự án khai báo, cần kiểm tra nghiêm túc, kinh nghiệm trong thực hiện dự án.

Nội dung, chất, độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; Cơ sở quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật vô địch đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Thi hành kỷ luật cảnh báo đối với các cá nhân: Hà Xuân Hậu, Đặng Quang Ngọc, Trần Hùng. võ hiệp với các ông Thái Văn Minh Nhật, Trần Nguyên Đại. Kiểm tra điểm rút kinh nghiệm đối với các ông, bà: Huỳnh Minh Khang, Nguyễn Quốc Anh, Hoàng Thị Diệu Hiền. Đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Lưu Đức Hoàn.

Dự án Nhà khách Tỉnh Công trình Thừa Thiên Huế được UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) phê duyệt tháng 6/2020, điều chỉnh tháng 7/2021 với tổng mức đầu tư 49,5 tỷ đồng. Dự án do Văn phòng Tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Thành công Huế) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Tư vấn xây dựng và Phát triển đô thị Huế là đơn vị quản lý dự án được khởi công tháng 5/2022, thời hạn hoàn thành tháng 12/2023.

Tác giả: Đình Duy

Nguồn tin: nhadautu.vn