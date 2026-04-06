Sau trận hòa SLNA, Thể Công Viettel có động thái mạnh mẽ về vấn đề trọng tài

Theo đó, Thể Công Viettel mong muốn có sự tham gia của các trọng tài nước ngoài, bao gồm trọng tài chính, trọng tài VAR cùng các trợ lý nếu cần thiết. Hai trận đấu được đề xuất áp dụng đều chạm trán Ninh Bình FC: vòng 21 V-League và bán kết cúp Quốc gia dự kiến diễn ra ngày 11-6.

Sau trận hòa SLNA, Thể Công Viettel yêu cầu VPF mời trọng tài ngoại

Lý do được Thể Công Viettel đưa ra không nằm ngoài mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong công tác điều hành. Đây đều là những trận đấu có ý nghĩa trực tiếp tới thứ hạng chung cuộc cũng như cơ hội cạnh tranh danh hiệu, nên đội bóng này muốn giảm thiểu tối đa những tranh cãi có thể phát sinh từ các quyết định trọng tài.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên đề xuất như vậy xuất hiện. Hồi tháng 11-2025, Thể Công Viettel từng gửi kiến nghị tương tự nhưng không nhận được sự chấp thuận. Việc lặp lại yêu cầu ở thời điểm hiện tại cho thấy sự kiên định của đội bóng này trong việc tìm kiếm một môi trường thi đấu được cho là khách quan hơn.

Diễn biến mới nhất càng khiến câu chuyện thêm phần nóng. Tối 5-4, Thể Công Viettel hòa 1-1 trước SLNA trên sân Vinh, trong trận đấu để lại nhiều tranh luận. HLV Velizar Popov sau đó đã không giấu được sự bức xúc với quyết định của trọng tài Lê Vũ Linh, đặc biệt ở tình huống bàn thắng của Lucao không được công nhận.

Nhà cầm quân người Bulgaria đặt dấu hỏi về cách xử lý tình huống khi VAR đã vào cuộc nhưng trọng tài chính vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu. “Tôi muốn mọi người xem lại và chỉ ra lỗi ở đâu. Khi VAR can thiệp, trọng tài cần kiểm tra lại. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy trọng tài chính không đồng thuận với VAR”, ông chia sẻ sau trận.

Trong bối cảnh V-League bước vào giai đoạn nước rút, mọi quyết định đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện chung. Đề xuất của Thể Công Viettel vì thế không chỉ là câu chuyện riêng của một đội bóng, mà còn chạm tới vấn đề lớn hơn - niềm tin vào công tác trọng tài quốc nội.

Hiện tại, đội bóng áo lính vẫn đang chờ phản hồi từ VPF. Nhưng dù kết quả ra sao, động thái này cũng phần nào cho thấy áp lực ngày càng lớn lên hệ thống trọng tài, khi mỗi sai sót, dù nhỏ, đều có thể trở thành tâm điểm tranh luận và ảnh hưởng đến kết quả cả giải đấu.

Tác giả: Lê Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn