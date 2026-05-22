Thể Công Viettel chọn sân dự phòng đấu CAHN ở vòng 26 V.League 2025/26

Thể Công Viettel chọn sân Thiên Trường làm sân nhà dự phòng đấu CAHN ở vòng 26

Theo lịch thi đấu hiện tại, toàn bộ 7 trận đấu của vòng 26 V.League 2025/26 sẽ cùng diễn ra lúc 18h00 ngày 7/6. Điều này khiến bài toán sân bãi trở nên phức tạp với Thể Công Viettel. Hiện sân Mỹ Đình đang trong quá trình cải tạo, còn sân Hàng Đẫy phải phục vụ trận đấu giữa CLB Hà Nội và Công an TP.HCM, đội bóng áo lính buộc phải tính đến phương án khác.

Cụ thể, Thể Công Viettel đã đăng ký sân Thiên Trường (Ninh Bình) làm sân nhà dự phòng để tiếp đón CAHN ở vòng đấu cuối nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức trận đấu đúng quy định của ban tổ chức. Trong trường hợp cuộc đua ngôi á quân sớm ngã ngũ ngay từ vòng 24, ban tổ chức có thể điều chỉnh lịch thi đấu. Khi đó, trận đấu giữa Thể Công Viettel và CAHN nhiều khả năng sẽ được đẩy lên đá sớm hơn một ngày.

Đội bóng áo lính đang có lợi thế lớn trong cuộc đua ngôi á quân V.League 2025/26

Nếu kịch bản này xảy ra, sân Hàng Đẫy sẽ là nơi tổ chức trận đấu này. Đây là phương án hợp lý, giúp người hâm mộ của cả hai đội có thể đến sân cổ vũ thuận tiện hơn, thay vì phải di chuyển xa tới Ninh Bình. Đồng thời, khi thứ hạng không còn bị ảnh hưởng, việc đổi lịch thi đấu cũng không vi phạm quy định về tính công bằng của giải.

Hiện tại, CAHN đã sớm đăng quang ngôi vô địch V.League 2025/26 trước 3 vòng đấu. Danh hiệu này đánh dấu mùa giải thành công của đội bóng ngành Công an. Trong khi đó, Thể Công Viettel đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vị trí á quân. Sau 23 trận, đội bóng áo lính có 49 điểm, hơn đội xếp thứ ba là Ninh Bình khoảng cách 5 điểm.

Ở vòng 24, Thể Công Viettel sẽ tiếp PVF-CAND trên sân Hàng Đẫy vào ngày 22/5. Một ngày sau, Ninh Bình đối đầu Công an TP.HCM trên sân nhà. Kết quả của hai trận đấu này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới việc sắp xếp lịch thi đấu vòng cuối.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn