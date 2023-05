Thầy giáo Nghệ An rưng rưng nước mắt trong tiết dạy cuối cùng

Hình ảnh thầy Văn Đức Minh xúc động lấy tay lau nước mắt khi nghe học trò hát tặng trong buổi dạy cuối cùng trước khi nghỉ hưu. Ảnh: CTV

Đoạn video về thầy giáo Văn Đức Minh (62 tuổi), Trường THPT Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An rưng rưng lau nước mắt trong tiết học cuối cùng trước khi nghỉ hưu đã được chia sẻ trên mạng xã hội, gây xúc động cho người xem.

Rưng rưng tiết học cuối cùng

Trong đoạn video chỉ dài 30 giây, người thầy mái tóc đã bạc ngồi trên bục giảng, liên tục lấy tay lau nước mắt.

Phía dưới, các bạn học sinh trong lớp cùng hát vang: "Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay / Trời nắng nhẹ, êm đềm, gió lay / Là cảm xúc khó nói chỉ biết đứng ngẩn ngơ... Sẽ rất buồn và sẽ hẫng hụt / Sau hôm nay ta cách xa rồi / Đến bao giờ được thêm một lần...".

Trên bảng, thầy vừa hoàn thành bài dạy của mình, với những dòng phấn trắng chỉn chu, thẳng hàng. Học sinh hát xong, thầy vẫn chưa hết xúc động, lau nước mắt rồi chào các em, rời khỏi lớp khi tiếng trống tan trường vang lên.

Các bạn học sinh lớp 12A13 Trường THPT Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài.

Clip được học sinh lớp 12A13 Trường THPT Hoàng Mai đăng tải lên trang Facebook của lớp, cùng lời chia sẻ: "Lần đầu tiên thấy thầy của chúng em khóc. Có lẽ đây là lần cuối cùng thầy được đứng trên bục giảng này, là lần cuối chúng em được lắng nghe những lời thầy dạy dỗ.

Cảm ơn thầy vì suốt những năm qua luôn cống hiến cho nền giáo dục. Cảm ơn vì sự yêu thương, sự bao dung của thầy dành cho mỗi học sinh chúng em. Mến chúc thầy thật nhiều sức khỏe, niềm vui. Chúng em mãi khắc ghi ơn thầy!".

Đoạn clip sau đó được nhiều nhiều chia sẻ, bày tỏ sự xúc động và ấn tượng đẹp trước tình cảm thầy trò gắn bó, tha thiết ở ngôi Trường THPT Hoàng Mai.

Bạn Vũ Linh Chi - Bí thư Đoàn lớp 12A13, Trường THPT Hoàng Mai, Nghệ An - cho biết clip hoàn toàn được quay tự phát, trong buổi dạy cuối cùng của thầy Văn Đức Minh (62 tuổi) trước khi thầy về hưu.

“Thầy Văn Đức Minh dạy môn Sinh học cho chúng em trong năm lớp 12. Khi biết được tiết dạy hoàn thành chương trình năm học cũng là giờ lên lớp cuối cùng của thầy trước khi về hưu, chúng em đã nhờ thầy viết vào sổ lưu bút của lớp. Sau đó, cả lớp cùng hát tặng thầy. Khi chúng em đang hát, thầy ở trên bục giảng cũng khóc, khiến cả lớp cũng xúc động khóc theo. Lớp đã quay lại được khoảnh khắc này, và đó cũng là kỷ niệm đặc biệt của tuổi học trò chúng em”, Linh Chi chia sẻ.

Người thầy suốt đời tâm huyết với trò, với nghề

Trong cuốn sổ lưu bút của lớp 12A13, Trường THPT Hoàng Mai, là dòng chữ thầy Văn Đức Minh để lại cho học sinh chỉn chu, đầy tình cảm : "Các em 12A13 ơi! Kết thúc chương trình THPT các em sẽ bước vào một chân trời mới với bao điều mới lạ và có lẽ sẽ có nhiều khó khăn, vất vả hơn. Thầy luôn mong và hy vọng các em sẽ vượt qua. Các em phải luôn tự tin, cầu thị, mạnh dạn và kiên trì. Nỗ lực và phấn đấu, hạnh phúc sẽ được đền đáp…".

Thầy giáo tóc đã bạc xúc động nói, sau 41 năm gắn bó với nghề giáo, chuẩn bị đến tuổi khi nghỉ hưu. Theo quy định, thầy sẽ nghỉ chế độ từ ngày 1/8/2023. Tuy nhiên, thời gian này trùng vào dịp nghỉ hè, nên những tiết dạy còn lại của năm học 2022-2023 cũng là những lần đứng trên bục giảng cuối cùng trong cuộc đời nhà giáo của thầy Minh.

Lưu bút thầy Văn Đức Minh gửi gắm đến học trò lớp 12A13 Trường THPT Hoàng Mai (Nghệ An). Ảnh: CTV.

Thầy xúc động nói: "Lớp 12A13 là một lớp học tình cảm, học sinh chăm ngoan, có ý thức trong học tập, đạt nhiều nhiều thành tích tốt. Trong quá trình dạy môn Sinh học tại lớp, thầy trò có nhiều kỷ niệm vui vẻ. Khi thấy các em hát chia tay, tôi không cầm được lòng mình mà rơi nước mắt. Không muốn các em nhìn thấy cảnh thầy giáo khóc, nên tôi lấy tay che mặt, lau nước mắt rồi nhanh chóng rời khỏi lớp”.

Theo thầy Hồ Hồng Sơn – Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Mai, thầy Văn Đức Minh đã có gần 20 năm gắn bó với nhà trường. Trước đó, thầy từng công tác tại Bạc Liêu, sau đó được chuyển về quê hương tại Nghệ An, công tác tại Trường THPT Quỳnh Lưu 3 rồi chuyển về Trường THPT Hoàng Mai.

“Clip học sinh đăng tải lên mạng xã hội khiến giáo viên trong trường cũng rất bất ngờ và xúc động. Bản thân thầy Minh cũng là giáo viên vô cùng tâm huyết với nghề, tận tụy với học trò. Có lẽ chính vì vậy mà trong tiết học cuối cùng của sự nghiệp sư phạm, chứng kiến tình cảm của các em học sinh, thầy xúc động bật khóc”, thầy Hồ Hồng Sơn nói.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, trong suốt thời gian công tác, kể cả khi tuổi đã cao, thầy Văn Đức Minh vẫn luôn nhiệt tình với mọi công việc được giao. Bám trường, bám lớp, bám trò kể cả trong chuyên môn giảng dạy lẫn các hoạt động giáo dục khác. Thầy được nhiều thế hệ học sinh và giáo viên nhà trường yêu quý. Nhà trường cũng ghi nhận và tri ân những cống hiến mà thầy Văn Đức Minh đã dành cho các thế hệ học sinh, và đóng góp vào chất lượng giáo dục, đào tạo của Trường THPT Hoàng Mai.

Trường THPT Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) có hơn 1.900 học sinh. Đây là một trong những trường THPT có chất lượng giáo dục nằm tốp đầu của tỉnh, tạo được uy tín, niềm tin trong học sinh, phụ huynh. Trước đó, kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, điểm trung bình chung 6 môn thi của trường nằm trong tốp 10 của tỉnh Nghệ An. Trong đó, có 7 học sinh lọt vào danh sách cá nhân điểm cao được UBND tỉnh tuyên dương.

