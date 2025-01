Thấy gia chủ nằm co ro trên ghế, hành động khó lường của shipper khiến tất cả ngỡ ngàng

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tại một tiệm trang điểm ở Tuyên Quang chỉ vài tiếng trước khi bước sang năm mới khiến nhiều người chú ý.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong khi một người đàn ông đang nằm ngủ co ro trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách thì một nam shipper di chuyển đến trước cửa hàng.

Tuy nhiên, thay vì giao hàng như mọi khi thì shipper này lại có loạt hành động bất ngờ khiến những người theo dõi video không hiểu chuyện gì.

Sau khi nghe cuộc điện thoại, nam shipper nhẹ nhàng kéo cửa sau đó đi thẳng vào bên trong nhà. Lúc sau, thanh niên này đã nhanh chóng quay trở ra cùng với một chiếc chăn lông ấm áp sáu đó nhẹ nhàng đắp lên người cho chủ nhà.

Shipper còn nhiệt tình chỉnh góc chăn phủ kín chân cho chủ nhà sau đó lặng lẽ đóng cửa lại rồi rời đi.

Đoạn clip trên sau theo dõi loạt hành động của shipper đã khiến nhiều người ngờ ngàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ngay sau đó, người vợ nhanh chóng chia sẻ, "Khi vợ bận đi đón năm mới, chồng say không có ai chăm sóc. Đừng lo, đã có shipper làm điều đó thay bạn".

Theo đó có thể thấy, sau khi kiểm tra camera thấy chồng say xỉn nằm ngủ co ro vì lạnh trên ghế nên chị vợ đã đặt dịch vụ shipper đến nhà rồi nhờ lấy chăn đắp cho chồng để yên tâm đi đón năm mới.

Kèm theo đó, chị Tống Linh cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên chị đặt dịch vụ giao hàng rồi nhờ làm những việc như vậy. "Ở Tuyên Quang 10 shipper thì 11 shipper đều nhiệt tình như vậy. Mình vẫn hay đặt ship vào nhà lấy đồ, hoặc cho chó ăn cơ".

Ngay sau khi theo dõi đoạn clip nhiều người không khỏi bật cười thích thú trước dịch vụ lạ lẫm nhưng lại hiệu quả đặc biệt trong những ngày cuối năm bận bịu này.

"Đang đắp chăn mà anh chồng mở mắt ra thấy thanh niên bịt kín mít đeo khẩu trang đang đứng trước mặt chắc thảng thốt lắm. Anh shipper chắc cũng không ngờ lại nhận đơn ship chăn từ phòng ngủ ra phòng khách như này", tài khoản D.L chia sẻ.

"Lúc này mà anh chồng tỉnh dậy hô trộm trộm chắc cười ngất luôn quá. Dịch vụ này cần được nhân rộng để chị em có thể chăm sóc chồng những ngày cuối năm bận bịu nhé", một bạn khác hài hước chia sẻ.

