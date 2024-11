Phẫn nộ clip người đàn ông xông tới tát tới tấp, cầm dao hăm doạ đòi chém nữ shipper

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông hành hung nữ shipper ngay trên đường phố. Theo như chia sẻ, sự việc được cho là xảy ra tại xã Ea Kao (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong khi người phụ nữ được cho là shipper đến giao hàng thì một người đàn ông từ trong nhà đi ra nói chuyện. Tuy nhiê, chỉ ít giây sau đó, người người này bất ngờ lao vào tát, đấm nữ shipper ngay giữa đường sau đó đạp đổ chiếc xe máy chở hàng.

Dù một cô gái từ trong nhà cũng vội lao ra can ngăn nhưng người đàn ông vẫn tỏ thái độ hung hăng. Thậm chí, sau đó người này còn xông vào trong nhà cầm dao rựa cán dài xông ra nói chuyện lớn tiếng. Thậm chí còn định lao tới tiếp tục hành hung nữ shipper nhưng bị người nhà kéo lại can ngăn.

Người đàn ông vác dao rựa hăm doạ, đòi chém nữ shipper

Bị đánh, nữ shipper chỉ bất lực đứng im, chiếc xe máy và số hàng hóa trên xe đổ ra đường. Sau một hồi khuyên can, người đàn ông mới chịu vào trong nhà cất dao. Chứng kiện sự việc ồn ào, một số người dân xung quanh khu vực cũng đã tập trung theo dõi vụ việc và giúp nữ shipper dựng xe máy, nhặt những gói hàng vương vãi trên đường.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ bức xúc với hành động côn đồ của người đàn ông khi xuống tay đánh phụ nữ.

"Dù có việc gì hay bức xúc gì với nữ shipper cũng không nên xuống tay đánh phụ nữ dã man như thế, lại còn vác dao định xử người ta là không được rồi. Nữ shipper báo công an đi chứ tự dưng đi giao hàng mà bị người ta đánh thế là không được", tài khoản D.L chia sẻ.

"Ủa rồi mắc mớ gì đánh người ta như kẻ thù vậy. Chị shipper chắc sợ lắm. Giỏi gì mà đi đánh phụ nữ như thế", một bạn khác bày tỏ bức xúc.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn