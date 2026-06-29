Thầy cô vi phạm dạy thêm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Nội dung được đề cập tại dự thảo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo, dự kiến ban hành vào tháng 9. Hầu hết mức phạt tăng so với dự thảo cách đây một năm, khi cao nhất chỉ 20 triệu đồng.

Theo đó, giáo viên, nhà trường, cơ sở dạy thêm bị cảnh cáo nếu báo cáo, công khai không đầy đủ, kịp thời về hoạt động dạy thêm nhưng chưa gây xung đột lợi ích hoặc sai lệch thông tin.

Giáo viên dạy thêm ngoài trường nhưng không báo cáo, báo không đầy đủ, không trung thực về môn học, địa điểm, hình thức, mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh bị phạt 2-5 triệu đồng.

Nhà trường tổ chức dạy thêm không đúng diện học sinh hoặc quá thời lượng cho phép, xếp lớp quá 45 học sinh, không công khai kế hoạch dạy thêm có thể bị phạt 5-10 triệu đồng. Cơ sở dạy thêm vi phạm cũng chịu mức phạt tương tự.

Mức phạt 10-20 triệu đồng và đình chỉ hoạt động dạy thêm 1-3 tháng áp dụng với cá nhân, tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học; dạy thêm có thu tiền học sinh chính khóa; tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường; xếp giờ dạy thêm xen kẽ thời khóa biểu chính khóa; không công khai số điện thoại để tiếp nhận phản ánh dạy thêm, học thêm.

Những trường hợp bố trí, ký hợp đồng hoặc thỏa thuận để giáo viên dạy thêm có thu tiền với học sinh chính khóa; thỏa thuận hoặc cho phép giáo viên công lập quản lý, điều hành hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường; cắt giảm nội dung dạy học trong trường để đưa vào dạy thêm; lợi dụng quan hệ với giáo viên công lập để tổ chức dạy thêm gây xung đột lợi ích sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng. Cùng đó, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị đình chỉ dạy thêm 3-6 tháng.

Mức phạt 30-50 triệu đồng, đình chỉ dạy thêm 6-12 tháng dành cho các hành vi tổ chức dạy thêm khi chưa đăng ký kinh doanh; ép buộc, lôi kéo học sinh học thêm trái quy định; tiếp tục vi phạm khi đã bị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Tất cả trường hợp vi phạm đều phải khắc phục hậu quả bằng cách báo cáo, công khai thông tin đầy đủ; hoàn trả phụ huynh số tiền thu sai hoặc nộp lại số tiền bất hợp pháp; dạy bù, bổ sung nội dung bị cắt giảm,...

Ngoài ra, dự thảo của Bộ lần đầu đưa ra mức xử phạt 10-20 triệu đồng nếu giáo viên dạy trước chương trình lớp 1 hoặc kiến thức vượt yêu cầu chương trình mầm non.

Các hành vi can thiệp hoạt động thi cử có thể bị xử phạt 1-60 triệu đồng, đặc biệt là việc lộ đề thi, đáp án nhưng chưa đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tối đa 20 triệu đồng nếu dạy trước chương trình lớp 1

Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ tháng 2/2025. Trường học chỉ được dạy thêm ba nhóm, và phải miễn phí, gồm: học sinh có kết quả chưa đạt; được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh cuối cấp, tự nguyện đăng ký ôn thi.

Học sinh muốn học thêm trong trường cần làm đơn đăng ký, mỗi lớp không quá 45 em. Với mỗi môn học, trường không được dạy thêm quá hai tiết một tuần. Kinh phí tổ chức dạy thêm lấy từ ngân sách.

Với dạy thêm ngoài trường, cá nhân, tổ chức phải đăng ký kinh doanh, công khai thông tin về học phí, thời lượng... Cùng đó, thầy cô không được thu tiền dạy thêm với học sinh trên lớp của mình.

Học sinh tiểu học thuộc diện cấm dạy thêm, học thêm.

Sau một năm thực hiện, Bộ điều chỉnh, cho phép các trường được dạy thêm miễn phí hơn 2 tiết một tuần với ba nhóm học sinh đã quy định, nhưng cần được Sở Giáo dục phê duyệt.

Làm lộ đề thi, đáp án có thể bị phạt tối đa 60 triệu đồng

Giáo viên, học sinh trường Tiểu học Hưng Lợi, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, trong một giờ học. Ảnh minh họa: Đức Hùng

Tác giả: Lệ Quyên

Nguồn tin: vnexpress.net