Thầy giáo dạy thêm đánh học sinh bị phạt 7 triệu đồng

Ngày 28-5, Ủy ban nhân dân phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết Công an phường Đạo Thạnh đã ra quyết định xử phạt 7 triệu đồng và buộc bồi thường gần 2,8 triệu đồng với thầy giáo Nguyễn An Phong do đã đánh học sinh L.N.H.B. tại cơ sở dạy thêm trước đó.

Theo cơ quan công an, qua xác minh và thu thập tài liệu, hành vi của ông Phong chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chỉ xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và phòng chống bạo lực gia đình.

Với vi phạm này, ông Phong bị phạt như trên và đến nay đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung phản ánh đến báo Tuổi Trẻ Online cháu nội là em L.N.H.B. (học sinh lớp 7 Trường THCS Lê Ngọc Hân) bị thầy Phong dùng cây đánh gây thương tích khi học thêm tại một cơ sở ở phường Đạo Thạnh.

Theo trình bày của gia đình, tối 20-4, trong lúc học, em B. gỡ nhầm miếng cao su chống trầy dưới ghế vì tưởng là kẹo cao su. Sau khi phát hiện, gia đình đã nhắn tin xin lỗi giáo viên.

Đến sáng 22-4, khi quay lại lớp học thêm, em B. thừa nhận hành vi của mình. Lúc này, ông Phong được cho đã dùng cành cây đánh vào đầu, lưng và tay em B., khiến em bị bầm tím nhiều vị trí và nổi u trên đầu.

Trong khi đó, ông Phong cho rằng sự việc không hoàn toàn như phản ánh. Ông thừa nhận có dùng cây đánh học sinh "một hai cái" để răn đe sau khi bắt quả tang em gỡ nhiều miếng cao su dưới bàn. Ông cũng cho rằng một số vết bầm khác có thể do học sinh va chạm bên ngoài lớp.

Liên quan vụ việc, UBND phường Đạo Thạnh đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động dạy thêm của hộ kinh doanh do ông Phong đứng tên từ ngày 24-4. Đến nay, cơ sở này vẫn chưa được phép hoạt động trở lại.

Tác giả: Mậu Trường

