Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các ngành, lĩnh vực

Quang cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02/2023

Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023

Trong tháng 02/2023, bà con nông dân tập trung gieo cấy lúa và trồng các loại rau màu vụ Xuân để đảm bảo tiến độ. Tính đến ngày 15/02/2023, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân toàn tỉnh ước đạt 135.000 ha, tăng 3,85% so với cùng kỳ năm 2022. Tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thành công tác thẩm định một số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022; hoàn thành công tác thẩm tra để trình Ban chỉ đạo Trung ương thẩm định 02 đơn vị cấp huyện (Đô Lương và Diễn Châu) đạt chuẩn NTM. Đồng thời, triển khai nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị để thực hiện chương trình NTM năm 2023.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 02 ước tăng 13,17% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế chỉ số IIP 02 tháng đầu năm ước tăng 7,85% so với cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 39,9%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 21,2%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,45%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,27% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 02 ước đạt 170 triệu USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 02 tháng đầu năm ước đạt 2.053 tỷ đồng, tăng 28,35% so với cùng kỳ năm 2022. Dự ước trong tháng 02, lượng khách du lịch đạt 750.000 lượt; trong đó, khách lưu trú đạt 450.000 lượt; tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 1.489 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo tình hình thu chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 02 tháng đầu năm ước thực hiện 2.944 tỷ đồng, đạt 18,6% dự toán và bằng 94,3% cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 02 tháng ước thực hiện 4.171 tỷ đồng, đạt 12,6% dự toán. Về giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022: Đến ngày 31/01/2023, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 5.673,292 tỷ đồng, đạt 76,21%/tổng Kế hoạch 7.444,721 tỷ đồng và đạt 86,47% kế hoạch giao chi tiết đầu năm, còn 1.771,429 tỷ đồng chưa giải ngân. Về triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023: Tính đến ngày 20/02/2022, đã giải ngân 142,164 tỷ đồng/KH đã giao chi tiết 4.479,131 tỷ đồng, đạt 3,17%. Tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án: Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An); Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2); Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ); Nâng cấp, mở rộng QL15 đoạn tuyến tránh Khu di tích lịch sử Truông Bồn; Cải tạo, sửa chữa ĐT.539C đoạn Km7 - Km16+500; Đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền đoạn Km7 - Km26… Trong tháng 02/2023, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 09 dự án với tổng vốn đầu tư 240,2 tỷ đồng; điều chỉnh 07 lượt dự án. Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 348,0 tỷ đồng. Tính đến 21/02/2023, đã thành lập mới 224 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký thành lập 1.614,7 tỷ đồng; có 256 doanh nghiệp hoạt động trở lại trong kỳ, bằng 90,14% so với cùng kỳ năm 2022. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo tổ chức dưới nhiều hình thức, tạo sự phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Tỉnh đã tổ chức thành công Lễ phát động Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo tại các huyện, thành phố, thị xã. Chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân... Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế trong tháng tiếp tục được triển khai hiệu quả. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm.