Tháo gỡ “điểm nghẽn” du lịch Nghệ An – Kỳ cuối: Chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ

Nghệ An tháo gỡ "điểm nghẽn', phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn Nghệ An đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung bộ, là điểm đến hấp dẫn của Việt Nam. Để thực hiện được việc này, đòi hỏi địa phương cần có một chiến lược tổng thể với các giải pháp phù hợp, bài bản.

Xúc tiến quảng bá và thương hiệu du lịch Nghệ An bằng công nghệ số

Khu Di tích Kim Liên, nằm trên địa bàn 2 xã Kim Liên và Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là một trong những di tích đặc biệt quan trọng về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động, Khu Di tích đã sưu tầm và lưu giữ được hàng nghìn hiện vật liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây đều là những di sản, những tài liệu hết sức quý giá để vừa phục vụ khách tham quan, vừa để làm tư liệu, nghiên cứu.

Để phục vụ du khách, Khu di tích đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, do đặc thù, thời gian qua, công tác bảo tồn gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh ấy, việc số hóa và từng bước chuyển đổi số được xem là hướng đi phù hợp, tất yếu.

Không những để làm tốt công tác bảo tồn phát huy hơn nữa di sản, mà vừa đem lại những thay đổi tích cực trong việc quảng bá hình ảnh Nghệ An đến với công chúng; phục vụ du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về thời niên thiếu của Bác Hồ.

Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích cho biết, Khu di tích đã số hóa hơn 10.000 tài liệu, hiện vật, áp dụng công nghệ thực tế ảo VR 360 độ và thực tế ảo tăng cường AR kết hợp màn hình chạm hiện đại.

Hiện tại, Khu Di tích Kim Liên đang từng bước xây dựng hệ thống thuyết minh tự động để giúp du khách có thể dễ dàng tra cứu các thông tin khi đến tham quan. Ứng dụng thuyết minh tự động sẽ giúp du khách chủ động tìm hiểu nội dung thông tin trưng bày qua ứng dụng công nghệ.

"Các địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, bảo tàng… được hệ thống hoá, đưa nội dung thuyết minh kèm các nội dung đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh, không gian 3D sẽ cung cấp cho du khách thông tin đầy đủ và trực quan hơn", ông Tuấn nói.

Du khách có thể dễ dàng tra cứu các thông tin khi đến tham quan bằng điện thoại.

Cùng với Khu Di tích, nhiều điểm đến du lịch khác trên địa bàn Nghệ An cũng ứng dụng công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để thu hút khách về với địa phương.

Đại diện Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch cho biết, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách trong việc tiếp cận nhanh các thông tin về du lịch tỉnh Nghệ An, đơn vị đã đầu tư, nâng cấp website của đơn vị (https://napc.nghean.gov.vn/) theo hướng chuyên nghiệp, tương tác mạnh với người dùng và các trang mạng xã hội.

Ngoài ra, phía trung tâm còn liên kết website với các tỉnh, thành phố trong cả nước và nước ngoài để tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch Nghệ An trên các trang mạng xã hội và các trang thông tin điện tử về du lịch có uy tín, có lượt truy cập cao, thu hút sự tương tác trực tiếp của người xem.

Các địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, bảo tàng… được hệ thống hoá.

Một trong những hoạt động ấn tượng của trung tâm là tổ chức lễ phát động chiến dịch quảng bá du lịch "Hello Nghe An" trên ứng dụng mạng xã hội TikTok vào năm 2022.

TikTok Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Nghệ An xây dựng tài khoản TikTok tại địa chỉ http://www.tiktok.com/@visitna. Đây là kênh thông tin chính thức của quảng bá xúc tiến du lịch Nghệ An nhằm khuyến khích người dùng sáng tạo nội dung ngắn về cảnh sắc, văn hóa, ẩm thực, phong cách sống của Nghệ An và chia sẻ trên nền tảng TikTok.

Với sự kiện này, Nghệ An là địa phương thứ 4 cả nước, sau Khánh Hòa, Đà Nẵng và Ninh Bình phối hợp với TikTok Việt Nam triển khai chiến dịch quảng bá du lịch trên ứng dụng mạng xã hội này.

Chìa khoá để phát triển du lịch bền vững tại Nghệ An

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1439/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo quyết định này, đến năm 2030, Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung bộ, là điểm đến hấp dẫn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với các sản phẩm du lịch đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Nghệ An.

Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác; đóng góp 9 - 10% vào GRDP của tỉnh.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An cùng TikTok Việt Nam ký kết chương trình hợp tác. Ảnh Tuyên Nguyễn.

Để thực hiện được nhiệm vụ trên, trong hội nghị "Phát triển sản phẩm du lịch Nghệ An gắn với thương hiệu du lịch quốc gia trong vùng du lịch Bắc Trung Bộ" vào cuối năm 2024 vừa qua, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã có nhiều gợi mở quan trọng.

Cụ thể, để phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, định vị thương hiệu du lịch Nghệ An trong vùng Bắc Trung Bộ, cần xác định rõ nét riêng biệt, tập trung vào các giá trị văn hóa đặc sắc.

Nghệ An cần tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, đồng thời chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra những trải nghiệm thực sự ấn tượng cho du khách.

Từ đó, xây dựng hình ảnh "Nghệ An - điểm đến của di sản, thiên nhiên và trải nghiệm cộng đồng" nhằm tạo dấu ấn riêng trong bản đồ du lịch Bắc Trung Bộ.

Kênh thông tin chính thức của quảng bá xúc tiến du lịch Nghệ An.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị, Nghệ An cần tiên phong xây dựng và phát triển các tuyến du lịch liên tỉnh kết nối với các địa phương sẽ giúp khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch, thu hút khách nhờ sự đa dạng sản phẩm và trải nghiệm.

Đồng thời, liên kết vùng còn hỗ trợ quảng bá chung, tổ chức sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn, qua đó tăng khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ du lịch.

"Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, việc phát triển du lịch thông minh và khai thác các mô hình du lịch sáng tạo, kết hợp giữa di sản văn hóa và công nghệ số sẽ là chìa khóa quan trọng để Nghệ An duy trì sự phát triển bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc tế", ông Khánh nói.

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày mồng 5 năm Ất Tỵ), toàn tỉnh Nghệ An đón khoảng 430.000 lượt khách tham quan, trong đó, khách có lưu trú đạt 138.000 lượt; tổng thu du lịch ước đạt 479 tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn