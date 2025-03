Tháo gỡ “điểm nghẽn” du lịch Nghệ An – Kỳ 2: Kết nối các điểm tham quan để “níu chân” du khách

NGHỆ AN THÁO GỠ "ĐIỂM NGHẼN", PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN Nghệ An đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung bộ, là điểm đến hấp dẫn của Việt Nam. Để thực hiện được việc này, đòi hỏi địa phương cần có một chiến lược tổng thể với các giải pháp phù hợp, bài bản.

Du lịch cộng đồng sinh thái vẫn chưa bứt phá

Xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Nằm trên độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, Mường Lống được ví như "Sa Pa của miền Tây Nghệ An" với khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ.

Không những vậy, cộng đồng người Mông tại đây với những phong tục, tập quán, làn điệu dân ca và ẩm thực truyền thống cũng là yếu tố độc đáo thu hút du khách.

Xã Mường Lống có nhiều điều kiện để trở thành điểm du lịch cộng đồng.



Tiềm năng như vậy nhưng xã Mường Lống vẫn chưa thể bứt phá để trở thành điểm du lịch cộng đồng được công nhận của tỉnh Nghệ An.

Đầu tiên là hạn chế về hạ tầng giao thông, mặc dù những năm gần đây chính quyền đã đầu tư xây dựng, nhưng quãng đường hơn 300km từ Tp. Vinh lên đến xã Mường Lống là thử thách lớn cho khách du lịch.

Ngoài ra, cơ sở vật chất phục vụ du lịch và kỹ năng tổ chức hoạt động của các hộ kinh doanh nơi đây chưa thực sự chuyên nghiệp. Thêm vào đó, sự liên kết giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch còn lỏng lẻo, dẫn đến khó khăn trong việc tạo ra chuỗi giá trị đồng bộ.

Đây cũng là đề án được UBND huyện Kỳ Sơn đặt quyết tâm thực hiện để thu hút du khách.



Năm 2024, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 500/QĐ.UBND về việc công nhận điểm du lịch cộng đồng bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, nhân dân địa phương đã phải nỗ lực trong 10 năm qua.

Là bản Thái cổ có lịch sử hàng trăm năm, người dân còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa độc đáo như kiến trúc nhà sàn, nghề dệt thổ cẩm, văn hóa rượu cần, các làn điệu dân ca, dân vũ.

Nhận thấy tiềm năng này, năm 2014, chính quyền huyện Quỳ Châu đã có chủ trương phát triển du lịch cộng đồng ở bản Hoa Tiến. Đây là một quyết định táo bạo, mở ra nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho người dân.

Phải đến khi thực hiện Chương trình số 10-CTr/HU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Qùy Châu về "phát triển văn hóa, thông tin thể thao và du lịch, gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống huyện Quỳ Châu", địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai ban hành các đề án, kế hoạch thực hiện cụ thể.

Từ những người nông dân chân lấm tay bùn, người dân Hoa Tiến dần trở thành những hướng dẫn viên nhiệt tình, sẵn sàng chia sẻ về cuộc sống và văn hóa của mình.

Việc chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm là hướng đi đúng để Kỳ Sơn quảng bá về vùng đất và con người.



Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 28 điểm du lịch được UBND tỉnh quyết định công nhận. Thế nhưng, các điểm du lịch cộng đồng ở Nghệ An vẫn còn mang tính chất nhỏ lẻ trong khuôn viên hộ gia đình; chưa có sự liên kết, kết nối thành một quần thể du lịch như ở nhiều mô hình khác.

Du khách đến với loại hình này chủ yếu chỉ dừng ở ăn uống, ngủ nghỉ và chưa có nhiều trải nghiệm hấp dẫn để có thể lưu trú lâu dài.

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Trưởng phòng Văn hóa huyện Quỳ Châu cho biết, trên hành trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch, huyện Quỳ Châu cũng đã tốn không ít công sức để tìm phương pháp khắc phục các hạn chế.

Một trong số đó là xây dựng thành tour tham quan. Cụ thể, du khách khi về Quỳ Châu thì sẽ được hướng dẫn đến các địa điểm khác nhau để trải nghiệm. Như: Bảo tàng văn hóa các dân tộc, du lịch cộng đồng (đang xây dựng tại bản Hoa Tiến), hang Bua - đền Chiêng Ngam (bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến); thác Khe Bàn (xã Châu Bình), thác Đũa (xã Châu Hạnh); mộ Đốc binh Lang Văn Thiết (xã Châu Hội).

Xoá nhoà khoảng cách bằng kết nối các điểm du lịch

Trong bối cảnh liên kết vùng du lịch Bắc Trung Bộ, du lịch miền Tây Nghệ An sẽ góp phần không nhỏ cùng với du lịch Nghệ An tạo nên sản phẩm đặc trưng và khác biệt trong chuỗi liên kết này.

Tuy nhiên, du lịch miền Tây Nghệ An còn nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là khoảng cách các điểm đến với nhau khá xa; các điểm đến đang nhỏ lẻ. Vì vậy, điều kiện cần đầu tiên là chủ các khu, điểm du lịch cần thay đổi tư duy và nâng cao nhận thức về kết nối.

Bản Hoa Tiến, huyện Quỳ Châu là một trong những điểm du lịch cộng đồng vừa được UBND tỉnh Nghệ An công nhận.



Ông Đặng Trọng Tấn, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Hòn Mát, huyện Nghĩa Đàn, cho biết với xu thế hiện nay, khách du lịch không chỉ tham quan một điểm mà muốn được trải nghiệm ở nhiều điểm với sản phẩm du lịch khác nhau.

"Các điểm đến kết nối có thể giúp nhau học hỏi, gắn kết, tăng cường mối đoàn kết cộng đồng. Từ đó, cùng tạo nên các tour tham quan hấp dẫn, đa dạng. Luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết, có như vậy mới cùng nhau phát triển và thu hút được du khách", ông Tấn nói.

Có tiềm năng và thế mạnh, nhưng để có kết quả này người dân Hoa Tiến đã phải nỗ lực học tập, thay đổi tư duy làm du lịch trong 10 năm qua.



Giám đốc Khu du lịch sinh thái Hòn Mát cũng lưu ý, để kết nối các điểm đến du lịch trên cùng một cung đường, sản phẩm du lịch là điều mang tính quyết định trong thu hút du khách. Vì vậy, các điểm đến trên cùng một cung đường cần tìm ra thế mạnh, bản sắc riêng để liên kết với nhau, giúp nhau cùng lớn mạnh.

Trong việc này, các công ty lữ hành vừa là đơn vị trung gian kết nối các điểm đến trong tour với nhau, vừa là khách hàng để yêu cầu mỗi điểm đến cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đặc sắc nhất và khác biệt giữa các điểm.

Với mục đích thu hút du khách ở lại trải nghiệm, huyện Quỳ Châu đã tổ chức liên kết các điểm du lịch trên địa bàn với nhau. Ảnh Hồ Phương.



Để giải quyết vấn đề trên, tổ công tác số 5 của UBND tỉnh Nghệ An do ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng vừa ban hành kế hoạch số 100/KH-TCT về chỉ đạo, hoàn thành kế hoạch năm 2025 lĩnh vực dịch vụ.

Trong đó, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh;

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển hoạt động dịch vụ, du lịch trên từng địa bàn, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được giao.

Điểm nhấn trong kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác với các địa phương, các tập đoàn, các tổng công ty du lịch lớn trong cả nước nhằm tăng khả năng kết nối của du lịch Nghệ An. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của điểm đến, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch.

Tăng cường bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch nhằm đảm bảo về số lượng và nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. Tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng theo Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 902 cơ sở lưu trú, với hơn 21.950 phòng; trong đó có 4 khách sạn 5 sao, 11 khách sạn 4 sao, 22 khách sạn 3 sao. Về nhân lực ngành du lịch, Nghệ An có 341 hướng dẫn viên; trong đó hướng dẫn viên quốc tế khoảng 100 người.

