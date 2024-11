Thành tích nào cho Kỳ Duyên tại đấu trường Miss Universe 2024?

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang bước vào chặng đua nước rút tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Universe 2024. Chung kết Miss Universe 2024 sẽ diễn ra vào sáng 17/11 (theo giờ Việt Nam) tại Mexico.

Năm nay, cuộc thi quy tụ gần 130 thí sinh, format có thay đổi so với những năm trước. Ban giám khảo của Miss Universe sẽ lần lượt chọn ra Top 30, Top 12 và Top 5 là 5 cô gái mạnh nhất đại diện cho từng châu lục, thay vì Top 20, Top 10, Top 5 như năm 2023. Sau đó, Top 5 sẽ tham gia phần thi ứng xử để chọn ra 4 á hậu cùng chủ nhân của chiếc vương miện danh giá.

Những gì Kỳ Duyên thể hiện trong suốt hơn 2 tuần vừa qua tại Miss Universe 2024 và bán kết ngày 15/11 đang khiến cộng đồng sắc đẹp Việt Nam lo lắng cô sẽ khó lọt top cao bởi phong độ không ổn định của người đẹp.

Những ngày đầu cuộc thi, Kỳ Duyên không được các chuyên trang sắc đẹp dự đoán vào top 30. Theo bảng đánh giá của chuyên trang Sash Factor vào đầu tháng 11, đại diện Việt Nam được dự đoán vào top 30, xếp ở vị trí thứ 21. Trước bán kết, Kỳ Duyên được Sash Factor xếp ở vị trí thứ 26. Trong khi đó, chuyên trang Missosology không đưa đại diện Việt Nam vào danh sách top 30 gương mặt nổi bật tại cuộc thi năm nay.

Những bình chọn chỉ mang tính tham khảo và không liên quan đến kết quả cuộc thi, tuy nhiên các chuyên trang này đều có uy tín trong việc theo dõi và đánh giá kết quả các cuộc thi sắc đẹp hàng đầu.

Tại vòng bán kết Miss Universe 2024, Kỳ Duyên không nhận được sự đánh giá cao. Kỳ Duyên và gần 130 thí sinh bước vào phần thi trang phục dân tộc, áo tắm và dạ hội.

Trong phần thi trang phục dân tộc, Kỳ Duyên trình diễn trang phục mang tên "Ngọc Điệp Kỳ Nam". Ở phần thi này, khán giả dành nhiều lời khen cho đại diện Việt Nam khi cô trình diễn đẹp, thể hiện được tinh thần của bộ trang phục. Nhưng sang đến phần thi áo tắm, phần trình diễn của cô không nhận được sự đánh giá cao từ khán giả, vì nét mặt căng thẳng, biểu cảm bị đơ, catwalk chưa tự tin. Ở phần thi dạ hội, Kỳ Duyên diện đầm có tông màu vàng metallic, lấy cảm hứng từ cung hoàng đạo của cô là Bọ Cạp. Trên sân khấu, cô thể hiện thần thái bí ẩn. Nhiều người góp ý Kỳ Duyên nên cải thiện thần thái trong đêm thi chung kết sắp tới.

Phần trình diễn dạ hội của Kỳ Duyên tại bán kết Miss Universe 2024

Hiện tại, Kỳ Duyên xếp thứ 9 trong phần thi phụ Voice For Change. Ở hạng mục này, các người đẹp sẽ chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về một vấn đề xã hội thông qua một đoạn video dài 3 phút. Kỳ Duyên làm series tập thể thao, phát hành sách về trải nghiệm vượt "bạo lực tinh thần".

Hơn 2 tuần tại Miss Universe 2024, Kỳ Duyên trải qua các hoạt động bên lề, thực hiện bộ ảnh, quay hình cùng ban tổ chức, gặp gỡ, giao lưu với truyền thông. Kỳ Duyên tự tin và chủ động kết nối với các thí sinh khác. Ngày 13/11, Kỳ Duyên bước vào phần phỏng vấn kín cùng ban giám khảo. Cô diện áo dài cách điệu của NTK Lê Thanh Hòa, đội nón lá.

Ngay khi vừa nhập cuộc đấu trường nhan sắc quốc tế, Kỳ Duyên đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả quê nhà bởi trang phục đẹp, phong cách thời trang ấn tượng cùng thần thái tự tin. Trong mỗi ngày tham gia hoạt động tại Miss Universe 2024, Kỳ Duyên đều lựa chọn những trang phục và phong cách khác nhau.

Ngoại ngữ được cho là một trong những điểm yếu của Kỳ Duyên khi tham gia Miss Universe 2024. Khi giao lưu với truyền thông, cô chỉ nói nội dung đơn giản, vốn từ vựng ít, cách diễn đạt tiếng Anh còn lúng túng, thiếu tự tin. Kỳ Duyên chia sẻ sẽ trả lời ứng xử bằng tiếng Việt và sử dụng phiên dịch tại Miss Universe 2024.

Cộng đồng sắc đẹp Việt Nam đánh giá, Kỳ Duyên dù đã có 10 năm kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, từng đăng quang hai cuộc thi nhan sắc lớn trong nước, nhưng trước sự cạnh tranh lớn ở khu vực châu Á - nơi quy tụ những "chiến binh nghìn máu" như Thái Lan, Philippines, Ấn Độ..., đại diện Việt Nam có khả năng chỉ lọt top 30 là thành tích cao nhất.

Thành tích cao nhất của Việt Nam tại Miss Universe là H'Hen Niê - top 5 Miss Universe 2018. Đại diện Việt Nam gần nhất dự thi Miss Universe là Bùi Quỳnh Hoa (năm 2023) trượt top 20.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76m, số đo 3 vòng 86-60-94cm. Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, The Face Vietnam 2023.

Miss Universe là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn và danh giá nhất trên thế giới. Cuộc thi được tổ chức hàng năm và thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Hoa hậu Sheynnis Palacios, người Nicaragua, sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết năm nay.

Tác giả: Mai Trang

Nguồn tin: vov.vn