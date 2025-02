Thanh niên tử vong sau va chạm giao thông, nghi bị hành hung

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Camera ghi lại cảnh nạn nhân bị tấn công sau va chạm giao thông

Ngày 9-2, UBND xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 7-2, trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn qua thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, anh Hoàng Trung Hiếu (SN 1995, trú tại thôn Thanh Tân) và anh Nguyễn Đức Luận (SN 1992, trú tại thôn Cao Cựu) điều khiển xe máy di chuyển cùng chiều thì xảy ra va chạm.

Sau vụ tai nạn, anh Nguyễn Đức Luận được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình nhưng không qua khỏi.

Đáng chú ý, theo thông tin từ một lãnh đạo UBND xã Quảng Hòa, sau va chạm, anh Hoàng Trung Hiếu đã tiến lại gần và có hành vi đá mạnh vào vùng đầu anh Luận, khiến nạn nhân ngã ra đường. Trước tình tiết này, sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đã khởi tố, bắt tạm giam anh Hoàng Trung Hiếu để điều tra về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động