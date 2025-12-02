Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thắng 2-1 trước Trung Quốc

Các nữ tuyển thủ futsal Việt Nam tham dự trận đấu giao hữu. (Ảnh: VFF)

Sau trận hòa 2-2 ở lần gặp trước ngày 30/11, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng bước vào trận tái đấu với quyết tâm cải thiện kết quả. Ngay từ đầu, đội tuyển futsal nữ Việt Nam thi đấu tự tin, triển khai các tình huống tấn công sắc sảo và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 19, cầu thủ Bùi Thị Trang dứt điểm chính xác mở tỷ số cho đội nhà. Ngay đầu hiệp 2, Thanh Ngân tận dụng sai lầm của đối phương để nâng tỷ số lên 2-0. Đội tuyển futsal nữ Trung Quốc nỗ lực tấn công và có bàn rút ngắn xuống 1-2 ở phút 33, nhưng không thể tìm kiếm thêm bàn thắng.

Đội tuyển nữ futsal Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục. (Ảnh: VFF)

Chiến thắng 2-1 giúp các cầu thủ Việt Nam khép lại đợt tập huấn với nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt trong việc vận hành lối chơi chung và tận dụng cơ hội.

Đánh giá về màn trình diễn của đội, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Đình Hoàng cho biết: “Các cầu thủ bắt nhịp trận đấu tốt hơn, vận hành tương đối tốt ý đồ của ban huấn luyện, kiểm soát tốt thế trận và các thời điểm quan trọng. Còn một số chi tiết chúng ta cần cải thiện để hoàn thiện lối chơi”.

Theo kế hoạch, đội sẽ có buổi tập cuối cùng tại Hàng Châu vào sáng 3/12 trước khi trở về Thành phố Hồ Chí Minh vào tối cùng ngày. Trong tuần tới, toàn đội sẽ tiếp tục tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh, chỉnh sửa một số vấn đề chiến thuật chưa hoàn thiện, trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, hướng tới mục tiêu giành kết quả cao nhất.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: Báo Nhân dân