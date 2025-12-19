Futsal Việt Nam khép lại SEA Games 33 bằng chiến thắng ấn tượng trước Myanmar

Bước vào trận đấu mang tính quyết định, futsal Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu, triển khai lối chơi pressing tầm cao nhằm gây sức ép lên phần sân đối phương. Dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp một, nhưng các chân sút futsal Việt Nam vẫn chưa thể tận dụng thành công.

Ở chiều ngược lại, futsal Myanmar cũng cho thấy sự khó chịu với một số pha phản công sắc bén, trong đó đáng chú ý là cú sút dội xà ngang của Min Khant Thu ở phút thứ 9 trận đấu.

Futsal Việt Nam giành chiến thắng 4-2 trước futsal Myanmar. Ảnh chụp màn hình



Sau giờ nghỉ, thế trận tiếp tục diễn ra sôi nổi và được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số cho futsal Việt Nam ở phút 25. Từ đường chuyền nhanh bên cánh phải, Đa Hải tung cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn futsal Myanmar, giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Nhưng chỉ ít phút sau, đối thủ đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn gỡ hòa 1-1 từ tình huống phối hợp phạt góc.

Sau khi bị gỡ hòa, futsal Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 34, Đa Hải tiếp tục tỏa sáng với cú vô lê đẹp mắt vào lưới futsal Myanmar, giúp đội nhà dẫn trước 2-1.

Tiếp đà hưng phấn, futsal Việt Nam có thêm 2 bàn thắng vào lưới đối thủ, người lập công là Công Đại và Ngọc Ánh, nâng tỷ số lên 4-1 cho đội nhà.

Những phút cuối trận đấu, futsal Myanmar buộc phải chơi power-play nhằm tìm bàn gỡ, nhưng chỉ ghi thêm được một bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 2-4.

Chung cuộc, futsal Việt Nam giành chiến thắng 4-2 trước futsal Myanmar, khép lại SEA Games 33 với màn trình diễn đáng khen ngợi, đồng thời chờ đợi kết quả trận futsal Indonesia - futsal Thái Lan để xác định thứ hạng chung cuộc.

Tác giả: ĐẶNG CƯỜNG

Nguồn tin: qdnd.vn