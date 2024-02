Tháng 02 năm 2024, lượng khách du lịch đạt 750.000 lượt

Dự ước trong tháng 02/2024, lượng khách du lịch đạt 750.000 lượt; trong đó khách lưu trú đạt 450.000 lượt, khách quốc tế đạt 7.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 1.980 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 752 tỷ đồng.

Ảnh: Đền Chung Sơn Nam Đàn - Lê Mạnh Thắng

Tổng cộng 02 tháng, lượng khách du lịch đạt 1.350.000 lượt bằng 104% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách lưu trú đạt 800.000 lượt, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế đạt 14.500 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 3.541 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 1.355 tỷ đồng, bằng 135% so với cùng kỳ năm 2023.

Tác giả: Phương Nguyễn - Sở Du lịch

Nguồn tin: dulich.nghean.gov.vn