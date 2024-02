Đông đảo du khách vãn cảnh, chiêm bái tại chùa Hương Tích

Du lịch

Sáng 15/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán) đông đảo du khách thập phương đã về chùa Hương Tích (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để vãn cảnh, chiêm bái cầu mong một năm bình an và may mắn.