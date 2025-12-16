Thái Lan nêu 3 điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura - Ảnh: NATION THAILAND

Thái Lan yêu cầu Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước

Theo báo Nation Thailand, Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 15-12 đã nêu ba điều kiện để đạt lệnh ngừng bắn với Campuchia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nhấn mạnh: Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước, lệnh ngừng bắn phải được thực hiện trên thực tế và được duy trì, Campuchia hợp tác nghiêm túc và chân thành trong việc rà phá bom mìn.

Theo ông Nikorndej, lập trường của Thái Lan xuất phát từ việc Campuchia từng hành động không phù hợp với tuyên bố trong quá khứ. Ông cáo buộc vào ngày 14-12, Campuchia phát tín hiệu muốn ngừng bắn nhưng lại tiếp tục các hoạt động quân sự, trong đó đã khiến một dân thường Thái Lan thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Ông kêu gọi Campuchia ngừng sử dụng vũ lực và tôn trọng các nghĩa vụ pháp lý quốc tế.

Về cáo buộc hoạt động quân sự của Thái Lan gây hư hại các di chỉ khảo cổ, ông Nikorndej tuyên bố Bangkok có bằng chứng cho thấy Campuchia sử dụng khu Prasat dọc biên giới làm căn cứ quân sự, bao gồm cả kho chứa vũ khí và vị trí phục kích.

Việc Campuchia đình chỉ các cửa khẩu biên giới trên bộ có thể cấu thành vi phạm luật pháp quốc tế, nhấn mạnh rằng dân thường không được coi là các bên tham gia xung đột.

Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ công dân nước này đang ở Campuchia hoàn tất thủ tục giấy tờ thông qua việc đăng ký tại Đại sứ quán Thái Lan ở Phnom Penh và Tổng lãnh sự quán tại Siem Reap, nhằm xác minh danh tính hoặc đề nghị hồi hương.

Campuchia nói Thái Lan dùng F-16 là hành vi không cân xứng

Người dân xếp hàng chờ lấy hàng hóa tại Banteay Meanchey, Campuchia ngày 13-12 - Ảnh: REUTERS

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Campuchia cáo buộc Thái Lan tiếp tục các hoạt động vũ trang nhằm vào Campuchia, bao gồm việc sử dụng tiêm kích F-16 không kích vào các vị trí dọc biên giới.

Theo Phnom Penh, việc sử dụng tiêm kích F-16 trong lãnh thổ Campuchia cấu thành hành vi sử dụng vũ lực không cân xứng và không có cơ sở chính đáng, các đợt không kích của Thái Lan, các hoạt động được cho là xâm nhập sâu khoảng 80 - 90km vào lãnh thổ Campuchia đã gây ra thiệt hại về sinh mạng với dân thường.

Campuchia tuyên bố các cuộc tấn công này đã làm hư hại các di sản thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có đền Preah Vihear, cùng các công trình nhà ở dân sự, trường học, bệnh viện, chùa chiền, casino, cầu Chey Chumneas,...

Bộ Ngoại giao Campuchia kêu gọi quân đội Thái Lan ngay lập tức chấm dứt mọi hoạt động không kích và các chiến dịch quân sự gây nguy hiểm cho dân thường, tôn trọng luật pháp quốc tế và đặt ưu tiên bảo vệ dân thường và các mục tiêu dân sự.

"Chính phủ Hoàng gia Campuchia tái khẳng định cam kết nhất quán và không lay chuyển trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn ngày 28-7 và Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26-10, đồng thời yêu cầu Thái Lan chấm dứt việc sử dụng vũ lực để thiết lập ranh giới, quay trở lại các biện pháp giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc láng giềng hữu nghị và luật pháp quốc tế", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Campuchia kêu gọi.

Tác giả: THANH HIỀN

Nguồn tin: tuoitre.vn