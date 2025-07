Thai phụ 7 tháng vụ ô tô lao xuống sông ở Nghệ An được xuất viện, đau đớn về chịu tang chồng

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở xã Vạn An, Nghệ An hôm 13/7, một trong các nạn nhân là chị Đậu Thị Bình (trú xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương cũ) đã được cho xuất viện sau nhiều ngày điều trị.

Ngày xảy ra sự việc, chị Bình cùng chồng, cháu trai và con trai di chuyển trên chiếc xe máy đi hướng ngược lại với ô tô. Sau khi mất lái, ô tô lao thẳng vào gia đình chị, khiến anh Công (chồng chị Bình) tử vong, cháu trai là A.Q bị cuốn theo, lao xuống sông. Chị Bình cùng con bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm gặp tai nạn, chị Bình đang mang thai khoảng 7 tháng. May mắn là chị cùng hai con vẫn bình an. Ngày 16/7 vừa qua, người phụ nữ được cho xuất viện, nhưng không phải để về nhà nghỉ ngơi mà là để chịu tang chồng.

Hình ảnh chị Bình đeo khăn tang, gương mặt thờ thẫn, trên người vẫn còn nhiều vết thương từ vụ tai nạn được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến dư luận không khỏi xót xa. Một gia đình nhỏ hạnh phúc nay đã âm dương cách biệt. Nỗi đau của người ở lại có lẽ sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới nguôi ngoai nổi.

Trước đó, vào lúc 16h46 ngày 13/7, tại Km32+100, Quốc lộ 46A, đoạn qua khối Ba Hà, xã Vạn An, xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô 37A-348.95 lưu thông theo hướng xã Kim Liên – xã Vạn An và hai xe máy mang BKS 37M1-993.11 và 37B1-914.80. Sau va chạm, ô tô đâm vào lan can cầu Thiên Đường, lao xuống sông Cụt, khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Người điều khiển chiếc ô tô gây tai nạn được xác định là Trần Hữu Ba (SN 1988, trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An). Hiện Ba đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi liên quan đến vụ việc.

