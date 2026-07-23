Thủ môn giúp Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 đang ở đâu?

Chỉ hai năm sau khi giúp tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2024, đồng thời giành Găng tay vàng, Nguyễn Đinh Triệu thậm chí không được triệu tập dự giải lần này.

Tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 với 2/3 thủ môn mang trong mình dòng máu nước ngoài là Lê Giang Patrik (Slovakia) và Đặng Văn Lâm (Nga). Thủ thành thuần Việt duy nhất của HLV Kim Sang-sik ở giải vô địch Đông Nam Á hè này là Trần Trung Kiên. Con số ấy có thể lớn hơn nếu Nguyễn Filip không vắng mặt do bận phục vụ CLB Công an Hà Nội.

Trở lại với ba thủ môn hiện tại của tuyển Việt Nam, nếu so về đẳng cấp, người gác đền quê Gia Lai nhiều khả năng chỉ là thủ môn số ba, vị trí gần như không có cơ hội ra sân suốt cả giải.

Suất bắt chính khả năng cao thuộc về Lê Giang, thủ môn bắt chính, giữ sạch lưới và chơi trọn vẹn 90 phút trong trận giao hữu cuối cùng của tuyển Việt Nam trước ASEAN Cup 2026, thắng Myanmar 4-0 trên sân Thái Nguyên tối 18/7, hoặc Văn Lâm, người đã lên tuyển từ năm 2016.

Có thể thấy, thủ môn thuần Việt đang thất thế so với các ngôi sao Việt kiều ở tuyển Việt Nam.

Không ngoại trừ khả năng, 2024 là kỳ ASEAN Cup duy nhất trong sự nghiệp của Đình Triệu. Ảnh: Minh Chiến.

Đình Triệu đang ở đâu?

Trong số các thủ môn thuần Việt vắng mặt tại ASEAN Cup 2026, một trong những trường hợp đáng tiếc nhất là Nguyễn Đình Triệu, người giúp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, cũng là chủ nhân của danh hiệu Găng tay vàng.

Tuy nhiên, khi HLV Kim và HLV thủ môn Lee Woon-jae đã có trong tay hai thủ môn như Lê Giang hay Văn Lâm, cơ hội cho Đình Triệu gần như không còn. Không phải tới ASEAN Cup 2026, thủ thành sinh năm 1991 mới không có tên. Đình Triệu đã vắng mặt từ đợt hội quân tháng 3/2026 của tuyển Việt Nam, dù khi ấy Lê Giang chưa nhận quốc tịch Việt Nam.

Người duy nhất Đình Triệu có thể cạnh tranh ở ASEAN Cup 2026 là Trung Kiên. Tuy nhiên, tạm gác lại việc so sánh phong độ và trình độ giữa hai người gác đền này, cần biết từ năm 2018 đến nay, dưới thời hai HLV Hàn Quốc Park Hang-seo và Kim Sang-sik, vị trí thủ môn số ba luôn được trao cho các cầu thủ ở độ tuổi U23.

Tại AFF Cup 2018, thủ môn số ba của tuyển Việt Nam là Bùi Tiến Dũng (21 tuổi). 3 năm sau, khi AFF Cup 2020 (diễn ra năm 2021) thi đấu trong thời điểm dịch Covid-19 và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cho đăng ký tới 30 cầu thủ, thay vì 23 hay 26 như mọi năm, HLV Park triệu tập 4 thủ môn. Thủ môn số 4 là Quan Văn Chuẩn (20 tuổi).

Tới AFF Cup 2022, Nguyễn Văn Toản (23 tuổi) là thủ môn số ba. Tại ASEAN Cup 2024 là Trung Kiên (21 tuổi). Còn ở ASEAN Cup 2026, Kiên 23 tuổi. Trong khi đó, Đình Triệu sẽ bước sang tuổi 35 vào ngày 4/11 tới.

Nếu như ở các vị trí khác, các hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo số ba, bốn vẫn có cơ hội ra sân. Thì với vị trí đặc thù như thủ môn, người dự bị đã khó có cơ hội thi đấu. Cơ hội dành cho thủ môn số ba hay bốn gần như là con số 0. Chính vì vậy, HLV Kim và HLV Park thường dùng suất này để "cấy" các tài năng trẻ, giúp những sao mai có thời gian tích lũy kinh nghiệm, học hỏi từ các đàn anh, từ đó phục vụ cho tương lai.

Bởi thế khi đã có Lê Giang và Văn Lâm, không bất ngờ khi HLV Kim chọn tiếp Trung Kiên thay vì Đình Triệu.

Bảng xếp hạng số liệu từ trái sang phải: Số lần cứu thua mỗi trận, số lần thủng lưới mỗi trận và số lần giữ sạch lưới của 13 thủ môn bắt chính tại V.League 2025/26. Đồ họa: Sofascore.

Phong độ của các thủ môn thuần Việt khác và vị thế của các thủ thành Việt kiều

Nhìn vào bảng thông số trên, có thể thấy các thủ môn thuần Việt có màn trình diễn không thua kém quá nhiều so với Lê Giang và Văn Lâm tại V.League. Trong số đó, Cao Văn Bình là một trong những cái tên gây ấn tượng. Nhưng người gác đền 21 tuổi còn quá trẻ và phù hợp với tuyển U23 hay U22 hơn ĐTQG.

Nhưng về độ cứng cáp, không nhiều người so được với Lê Giang, thủ thành đã thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2011 ở châu Âu. Khi về Việt Nam thi đấu, đặc biệt là mùa giải 2025/26, thủ môn sinh năm 1992 vẫn chứng minh được phong độ và đẳng cấp trong màu áo CLB Công an TP.HCM. Và cũng không ai hiểu tuyển Việt Nam như Văn Lâm, người giúp các "Chiến binh sao vàng" vô địch AFF Cup 2018 và có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại 3 World Cup.

Với phong độ và lợi thế về kinh nghiệm, Văn Lâm nhiều khả năng là thủ môn số một của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Không phải tới hiện tại, các thủ môn Việt kiều mới chiếm ưu thế so với các thủ thành thuần Việt. Tại ASEAN Cup 2024, Nguyễn Filip và Văn Lâm đều có tên trong danh sách sơ bộ. Lâm "Tây" bị loại chỉ bởi chấn thương, không phải do chuyên môn. "Trong 7 cầu thủ phải chia tay đội tuyển, đáng tiếc nhất là trường hợp của Đặng Văn Lâm bởi thủ thành này đã không thể kịp hồi phục chấn thương", bài viết trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chiều 5/12/2024 có đoạn.

Nếu cựu thủ môn CLB Bình Định kịp bình phục, chưa chắc Đình Triệu đã có thể trụ lại danh sách cuối cùng. Có thể với cách nhìn của ban huấn luyện, những thủ môn Việt kiều, với việc được ăn tập ở châu Âu, đã tạo nên khác biệt về đẳng cấp so với các thủ thành thuần Việt.

Nguyễn Filip, người dự bị cho Đình Triệu và bị xem là không phù hợp triết lý ông Kim, vẫn liên tục lên tuyển ở các đợt tập trung sau ASEAN Cup 2024. Tại ASEAN Cup 2026, người gác đền gốc CH Czech vắng mặt do thỏa thuận giữa VFF và CLB Công an Hà Nội, do đương kim vô địch V.League thi đấu trận gặp Adelaide United tại play-off AFC Champions League Elite ngày 11/8. Trong khi đó, ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7 tới 26/8.

Gần như chắc chắn, sẽ không có phép màu nào tương tự Đình Triệu ở ASEAN Cup kỳ trước. Khung gỗ tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ thuộc về một thủ môn Việt kiều: Văn Lâm hoặc Lê Giang.

Tác giả: Nam Giang

Nguồn tin: znews.vn