Đình Bắc bị treo giò ở trận mở màn ASEAN Cup?

Đình Bắc có thể ra sân ngay từ trận đầu tiên của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: AFC.

Án phạt sau khi nhận thẻ đỏ của Nguyễn Đình Bắc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc chỉ được thực thi ở các trận đấu tiếp theo thuộc hệ thống giải của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Còn ASEAN Cup 2026 là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức nên án phạt trên chưa được thực thi.

Như vậy, Đình Bắc đủ điều kiện thi đấu trận ra quân của tuyển Việt Nam tại giải này, gặp tuyển Timor-Leste tối 24/7 trên sân Chonburi, Thái Lan.

Theo luật, cầu thủ nhận thẻ đỏ phải ngồi ngoài hai trận ở các giải đấu tiếp theo cùng hệ thống. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, tiền đạo sinh năm 2004 đã bị treo giò một trận khi tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 hôm 31/3. Đình Bắc vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng có tên trong danh sách sơ bộ ban đầu được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gửi lên AFC.

Như vậy, án phạt của chân sút quê Nghệ An chỉ còn một trận, là trận đầu tiên của các "Chiến binh sao vàng" tại FIFA Asean Cup 2026, diễn ra từ ngày 21/9 tới 6/10 năm nay. Lịch trình và đối thủ cụ thể của tuyển Việt Nam ở giải đấu mới này chưa được xác định. 2026 cũng là năm đầu tiên chứng kiến sự xuất hiện của đấu trường này.

Trở lại với Đình Bắc, tiền đạo này vừa ghi bàn ấn định thắng lợi 4-0 của tuyển Việt Nam trước Myanmar ở trận giao hữu tối 18/7 trên sân Thái Nguyên. Ở phần họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik cho biết số 9 được tung vào sân để đá wing-back (vị trí lai giữa hậu vệ và tiền vệ biên). Trong chuyến tập huấn trước đó tại Hàn Quốc của đương kim vô địch ASEAN Cup, Đình Bắc được thử nghiệm ở vai trò này.

Còn ở cấp độ CLB, đương kim Quả bóng bạc Việt Nam cùng Đỗ Hoàng Hên là hai nội binh ghi nhiều bàn nhất V.League 2025/26 với 10 lần lập công (kèm 1 kiến tạo). Đình Bắc hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng trên hàng công tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026.

Tác giả: Nam Giang

Nguồn tin: znews.vn