Xử phạt người đàn ông đăng tải, chia sẻ video sai sự thật trên Facebook

Ngày 30-12, Công an xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.N.Đ. (32 tuổi; ngụ xã Phan Ngọc Hiển) do đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, xâm phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.

Làm việc với công an, ông Đ. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 19 và 20-11, ông Đ. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ video có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Qua làm việc với cơ quan công an, ông Đ. đã thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm và gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải trên mạng xã hội trước đó.

Công an xã Phan Ngọc Hiển khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tác giả: Vân Du

Nguồn tin: Báo Người Lao Động