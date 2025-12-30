Chi tiết danh sách 545 phương tiện vi phạm bị phát hiện qua hệ thống Camera AI

Qua thời gian thực hiện, hệ thống Camera AI đã phát hiện, ghi hình hàng trăm trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô. Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi 545 thông báo đến chủ phương tiện vi phạm bao gồm cả ô tô và xe máy.

Theo đó, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin “phạt nguội” trên ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn, hoặc liên hệ trực tiếp Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) tại số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, điện thoại: 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết.

Đối với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến 14 địa điểm tiếp nhận, giải quyết kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (phạt nguội) của Phòng Cảnh sát giao thông để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Danh sách các phương tiện vi phạm (đợt 1):

Tác giả: PV



Nguồn tin: Báo VOV