Đề nghị truy tố cụ ông U80 giở trò đồi bại với nữ sinh

Theo kết quả điều tra xác định: khoảng đầu tháng 12/2024, trong lúc Nguyễn Hồng Tuấn đang ngồi chơi ở nhà thì phát hiện em T.V, SN 2013 (là hàng xóm ở gần nhà Tuấn) đang chạy xe đi học ngang nhà.

Lúc này, Tuấn kêu em V. vào nhà giả vờ hỏi han, dụ dỗ cho tiền rồi xâm hại em V. Sau khi xâm hại xong Tuấn kêu V. đi học.

Đối tượng Nguyễn Hồng Tuấn tại cơ quan Công an.

Để thỏa mãn thú tính của mình, cũng với những thủ đoạn tương tự, trong tháng 12/2024, Tuấn đã nhiều lần dụ dỗ cho tiền rồi xâm hại em V. tại nhà của mình.

Sự việc sau đó bị người nhà của em V. phát hiện nên đã làm đơn tố giác hành vi của Tuấn với cơ quan Công an.

Tác giả: Tuệ An

Nguồn tin: baovephapluat.vn