Nam ca sĩ Phan Đinh Tùng khiến khán giả lo lắng

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phan Đinh Tùng vẫn giữ được sức hút trong lòng công chúng. Có thể nói, 2025 là một năm thành công của nam ca sĩ trong âm nhạc.

Mới đây, sau show diễn cá nhân khép lại, Phan Đinh Tùng đã có chia sẻ thu hút sự chú ý của công chúng. Nam ca sĩ cho biết 36 tiếng trước khi buổi diễn được tổ chức, anh đã phải nhập viện vì cơ thể "gục ngã" sau thời gian dài làm việc hết công suất.

Phan Đinh Tùng nhập viện cấp cứu.

Theo chia sẻ từ Phan Đinh Tùng, hơn một tháng trước khi show diễn ra, anh đã bước vào guồng tập luyện và chuẩn bị với cường độ cao. Trung bình mỗi ngày, nam ca sĩ dành hầu hết thời gian cho việc tập luyện, làm việc liên tục từ sáng đến khuya và mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng. Áp lực kéo dài khiến sức khỏe của anh dần suy giảm và phải nhập viện theo dõi để theo dõi và điều trị.

"Hơn 1 tháng chuẩn bị cho đêm diễn, trung bình ngủ khoảng 2,3 tiếng một ngày, làm việc liên tục cùng ê kíp từ sáng đến khuya. Sức người rồi cũng đi đến giới hạn! Chính thức gục ngã trước thềm show diễn 36 tiếng!", nam ca sĩ viết.

Nam ca sĩ bị kiệt sức do làm việc liên tục, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

May mắn, Phan Đinh Tùng đã kịp hồi phục sức khỏe và bùng cháy trên sân khấu, mang đến những tiết mục mãn nhãn. "Tình cảm và sự yêu thương của khán giả cũng là nguồn động lực lớn nhất cho Tùng vượt qua giai đoạn đó!", anh chia sẻ.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả và đồng nghiệp đã để lại những lời nhắn đầy quan tâm dành cho Phan Đinh Tùng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tinh thần làm nghề nghiêm túc và trách nhiệm của nam ca sĩ, đồng thời gửi lời chúc anh sớm hồi phục hoàn toàn. Không ít khán giả còn khuyên Phan Đinh Tùng nên dành thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe sau quãng thời gian dài làm việc với cường độ cao.

Vào tháng 5 vừa qua, Phan Đinh Tùng cũng từng nhập viện và trải qua quá trình điều trị sức khỏe vì căn bệnh ở tai. Trong thời gian đó, anh được bà xã túc trực chăm sóc.

2025 là thời điểm nam ca sĩ trở lại mạnh mẽ với âm nhạc.

Phan Đinh Tùng sinh năm 1975, là nam ca sĩ nổi tiếng thập niên 2000, được biết đến là cựu thành viên nhóm nhạc MTV. Khi quyết định tách ra để hoạt động solo, nam ca sĩ để lại dấu ấn qua nhiều ca khúc như Bởi vì anh yêu em, Kiếp đa tình, Cạm bẫy tình yêu… Bài hát làm nên tên tuổi của Phan Đinh Tùng chính là Khúc hát mừng sinh nhật do anh sáng tác và thể hiện. Sau hơn 2 thập kỷ, ca khúc hiện vẫn giữ được sức hút và được lựa chọn trong các buổi tiệc sinh nhật. Kết thúc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Phan Đinh Tùng có nhiều hoạt động nghệ thuật tạo được sự chú ý với công chúng.

Vào năm 2012, nam ca sĩ kết hôn với diễn viên Thái Ngọc Bích, kém anh 12 tuổi. Sau khi lập gia đình, vợ anh gần như lui về làm hậu phương, chăm sóc tổ ấm. Cặp đôi có 2 con chung và là một trong những gia đình hạnh phúc của Vbiz suốt nhiều năm qua.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn